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Z Bratislavy priamo do Keneaj Senegalu. Exotickým letom bude v zime dominovať Afrika
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dnes 2. októbra 2026 o 13:20
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Z Bratislavy priamo do Keneaj Senegalu. Exotickým letom bude v zime dominovať Afrika

Senegal, Kena, letisko Bratislava Zdroj: INSTAGRAM: @HELLO_SENEGAL
Senegal, Kena, letisko Bratislava Zdroj: INSTAGRAM: @HELLO_SENEGAL
Senegal, Kena, letisko Bratislava Zdroj: INSTAGRAM: @HELLO_SENEGAL
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Náhľadový obrázok: Instagram: @hello_senegal
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