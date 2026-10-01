Slováci vytvorili AI hlasového agenta, ktorý za teba dvíha telefóny 24/7. Využíva ho viac ako 5 500 firiem po celom svete

Zavoláš do firmy a namiesto človeka ťa privíta nahrávka alebo nekonečné „stlačte 1 pre…“ Zložíš a skúsiš konkurenciu. Firmy tak denne prichádzajú o zákazníkov, za ktorých už zaplatili v reklame, a väčšinou o tom ani nevedia. CloudTalk to mení.
„Momentálne nie sme k dispozícii. Zavolajte nám neskôr, prosím.“ Túto vetu pozná asi každý. Chceš sa objednať k zubárovi, zistiť, kde je tvoj balík, alebo sa dovolať na zákaznícku linku. Vypočuješ si nahrávku až do konca, odkaz nenecháš, zložíš a zavoláš inam.
Pre podnik to nie je nevinná pauza. Je to rozlúčka so zákazníkom, ktorý sa už pravdepodobne neozve. Klasické telefónne menu na tom nie je o veľa lepšie. „Stlačte 1 pre objednávky, stlačte 2 pre reklamácie…“ Keď sa tvoj problém nezmestí ani do jednej možnosti, začínaš odznova. Alebo, čo je častejšie, zložíš.
Prečo hovory prepadajú aj firme s plným tímom
Nedeje sa to len po pracovnej dobe. Hovory prepadajú cez obed, v špičke po spustení kampane, prvý deň po sviatkoch alebo vždy, keď z piatich ľudí na linke chýbajú dvaja. Telefón totiž nezvoní rovnomerne: pol dňa je ticho a potom volá desať ľudí naraz. Na tieto špičky by firma potrebovala viac ľudí, no len na pár hodín, nie nonstop.
Každý nový človek na linke pritom znamená nábor, zaškolenie a fixný náklad na každý ďalší mesiac. Väčšina firiem preto špičky jednoducho pretrpí a zmeškané hovory berie ako daň za rast.
Koľko firmu stojí hovor, ktorý nikto nezdvihne?
Poďme si to prepočítať na modelovom príklade. Firma má 20 zamestnancov a mesačne prijme 940 hovorov. Približne tretina z nich, teda 310, sú noví záujemcovia. Zvyšok volajú existujúci zákazníci.
Ak firma nezdvihne 22 % hovorov, prichádza mesačne o 68 nových záujemcov a ročne o 816. Keby sa z každého desiateho stal zákazník, bolo by to 82 zákazníkov. Pri priemernej hodnote zákazníka 1 150 € ide o 94 300 € ročne. Toto nie je štatistika, ale model. Ak doň dosadíš čísla konkrétnej firmy, výsledok bude pravdepodobne rovnako nepríjemný.
Že nejde len o teóriu, ukazujú aj dáta. V inbound experimente CloudTalku zostávalo mimo pracovných hodín bez odpovede 60 až 70 % prichádzajúcich hovorov, teda takmer dve tretiny. Keď odkazovač nahradil AI hlasový agent, linka zdvihla 100 % hovorov. Najhoršie je, že túto stratu nevidno v žiadnom reporte. Firma meria konverziu z dopytov, ktoré prijala, nie z tých, ktoré sa k nej nedovolali.
Čo je AI hlasový agent a v čom sa líši od „stlačte 1“
AI hlasový agent je softvér, ktorý za firmu zdvihne telefón, porozumie, čo volajúci potrebuje, a požiadavku vybaví alebo hovor prepojí na človeka. Klasické telefónne menu je len rozcestník. Prehrá možnosti, počká na tón z klávesnice a hovor niekam pošle. Nič nevyrieši, len posúva. AI agent sa namiesto toho spýta, s čím ti môže pomôcť, a ty odpovieš vlastnými slovami, rovnako ako človeku. Rozdiel je v troch veciach:
- Nemusíš hádať, do ktorej kategórie tvoj problém patrí.
- Agent vie hovor dokončiť: objedná termín, zapíše kontakt alebo overí stav objednávky.
- Menu vie hovor len podať ďalej.
- Keď narazí na hranicu svojich možností, prepojí ťa na človeka aj so zhrnutím hovoru. Svoj problém tak nevysvetľuješ druhýkrát.
Umelá inteligencia pritom pre slovenské firmy nie je nič nové. Podľa European Payment Reportu 2026 od skupiny Intrum, ktorý na Slovensku vychádza z odpovedí 240 podnikov, ju pri riadení platieb využívajú už dve tretiny firiem (67 %), o osem percentuálnych bodov viac, ako rok predtým. Na telefónnych linkách ju však zatiaľ takmer nevidno. Tam stále vládnu klasické rozcestníkové menu zo začiatku dvetisícich rokov.
Čo sa stane s tvojím hovorom, keď ho zdvihne AI agent
Jednou z firiem, ktoré AI hlasových agentov ponúkajú, je slovenský CloudTalk. Vznikol v roku 2016 v Bratislave a vyvíja cloudový telefónny systém: volania cez internet (VoIP), ktoré nepotrebujú pevnú linku ani špeciálny hardvér, stačí počítač alebo mobil.
Jeho služby využíva viac než 5 500 firiem (ako napríklad Mercedes-Benz, Revolut, Nokia…) vo viac než 100 krajinách. Najnovšou časťou systému sú práve AI hlasoví agenti, ktorí hovoria vyše 70 jazykmi vrátane slovenčiny.
Takto vyzerá hovor krok za krokom:
- Zdvihne hneď. Na prvé zazvonenie, cez obed, v sobotu aj o druhej v noci. Ak to firma nastaví, na začiatku sa predstaví ako AI, takže vieš, s kým hovoríš.
- Spýta sa, s čím potrebuješ pomôcť. Žiadne menu, stačí vlastnými slovami povedať, prečo voláš.
- Nájde odpoveď. Čerpá z podkladov, ktoré mu firma nahrala, napríklad z cenníka, otváracích hodín alebo častých otázok, a z prepojených systémov.
Vybaví, čo sa dá. Zapíše ťa na termín, overí stav objednávky alebo si poznačí tvoj kontakt.
Keď treba, prepojí ťa na človeka. Kolega na druhej strane dostane zhrnutie hovoru, takže nezačínaš odznova.
Nič sa nestratí. Záznam hovoru sa uloží do systému firmy, napríklad do CRM ako HubSpot, Salesforce či Pipedrive, takže tím vie, kto volal a čo potreboval.
Najčastejšia obava firiem znie, že ľudia nebudú chcieť hovoriť so strojom. V praxi však rozhoduje niečo iné: či sa dovolali a či im niekto pomohol. Skutočné porovnanie totiž nie je AI agent verzus ochotná operátorka. Je to AI agent verzus hlasová schránka o pol siedmej večer.
CloudTalk delí AI hlasových agentov podľa toho, čo majú na linke robiť.
AI Recepcia: linka, ktorá nikdy nespí
Zdvihne 24 hodín denne, aj cez obed a v špičke. Poskytuje zákaznícky servis, vrátane odpovedania na bežné otázky, napríklad na otváracie hodiny alebo dostupnosť služby, zapísania odkazov, prepájania hovorov na správneho človeka a odfiltrovania spamových hovorov. Spustenie je otázka minút: firma nahrá svoje podklady, napríklad PDF, pripojí číslo a agent môže pracovať ešte v ten istý deň.
AI Špecialista: zložitejšie úlohy a aj odchádzajúce hovory
Tento hlasový agent je zameraný hlavne na odchádzajúce hovory, teda hovory iniciované z tvojej strany. Dokáže sa napojiť na interné systémy firmy a zvládne viackrokové požiadavky: overí totožnosť volajúceho, objedná, potvrdí alebo presunie termín, prípadne prijme platbu.
Sám aj volá, napríklad keď treba preveriť nové dopyty, pripomenúť platbu, potvrdiť termín alebo zozbierať spätnú väzbu. Scenár hovorov zostavuje firma spolu s konzultantom CloudTalku podľa vlastných postupov a nasadenie zvyčajne trvá jeden až dva týždne.
Zjednodušene: AI Recepcia hovory triedi a posúva ďalej, AI Špecialista ich vyrieši od začiatku do konca.
Čo to firmám reálne prinieslo
Circle Gym je španielske fitness štúdio s 23-minútovými kruhovými tréningmi. Majiteľ Christian Stistrup ho riadi na diaľku z Dánska a nových členov získava cez reklamy na Facebooku. Záujemcov bolo dosť, problém nastal až potom.
Tím stíhal telefonovať zvyčajne len od 16. do 20. hodiny, takže kto sa prihlásil večer, dočkal sa hovoru až na druhý deň poobede. A keď niekto z tímu chýbal, nevolalo sa vôbec. Zo 150 hovorov denne tak vzišli len 4 skúšobné tréningy.
Christian preto nasadil štyroch AI hlasových agentov CloudTalku. Prvý zavolá novému záujemcovi pár sekúnd po vyplnení formulára a rovno s ním dohodne termín. Druhý zdvihne telefón, keď záujemca volá späť. Tretí odpovedá na otázky o cenách a otváracích hodinách a štvrtý ponúkne nový termín tým, ktorí na tréning neprišli. Výsledok:
- Počet skúšobných tréningov stúpol o 150 %, zo 4 na 10 denne
- Každému záujemcovi zavolajú do niekoľkých sekúnd bez ohľadu na deň a hodinu
- Tím ušetrí viac než 20 hodín manuálnej práce týždenne
„Ľudia sú impulzívni. Prihlásia sa, pretože sú v tej chvíli motivovaní. Ak ich nezastihnete rýchlo, zabudnú. Alebo, čo je horšie, pôjdu inam,“ hovorí Christian Stistrup. Veľkú zmenu priniesla aj drobnosť. Kým ľudia dostávali odkaz na online rezerváciu, termín si cez neho zarezervovalo len asi 5 % z nich. Teraz sa ich AI agent jednoducho spýta, kedy sa im to hodí. Celý príbeh si môžeš prečítať na tomto odkaze.
Kontakty, ktoré obchod odpísal, priniesli 17-násobnú návratnosť. CloudTalk vyskúšal AI agenta aj sám na sebe. Nasadil ho na kontakty, ktoré obchodný tím dávno odpísal, pretože na ne nemal čas. Agent obvolal 6 531 kontaktov a viedol 997 rozhovorov. Hodnota obchodných príležitostí, ktoré našiel, bola 17-krát vyššia než náklady na celú kampaň.
Kedy má hovor prevziať človek
Sú hovory, ktoré k AI nepatria a patriť nebudú:
- sťažnosti a emotívne situácie,
- vyjednávanie o cene a podmienkach,
- eskalácie a kľúčoví klienti,
- čokoľvek, na čo neexistuje scenár.
AI agent teda nie je náhrada tímu, ale náhrada za určitý typ hovorov. Dobré nastavenie preto nezačína otázkou, koľko ľudí sa dá ušetriť. Začína otázkou, ktoré hovory človek vôbec nemusí riešiť.
Prečo má byť AI agent priamo v telefónnom systéme
AI agent prináša plnú hodnotu vtedy, keď vidí do toho istého systému ako celý tím: rovnaké čísla, fronty, smerovanie aj históriu hovorov. Ak beží ako samostatný nástroj vedľa ústredne, vzniknú dva systémy, ktoré si o tom istom hovore nič nepovedia, a manažér má na konci mesiaca dva reporty, ktoré nesedia.
Veľké firmy si takéto nástroje prepoja cez API, pretože majú IT tím. Firma s desiatimi ľuďmi ho nemá. V CloudTalku preto AI agenti bežia v tom istom prostredí ako zvyšok telefónneho systému: jeden report, jeden dodávateľ a rovnaká ochrana údajov v súlade s GDPR, s certifikáciami ISO 27001 a SOC 2.
Telefón je stále miesto, kde sa zákazník rozhodne najrýchlejšie. Zmeškaný hovor v reporte nevidno, a práve preto sa táto strata roky prehliada. Pritom ide o ľudí, ktorí mali taký záujem, že zdvihli telefón a zavolali. A tlak bude rásť. Analytická spoločnosť Gartner predpovedá, že do roku 2029 vyrieši AI 80 % bežných požiadaviek zákazníkov bez zásahu človeka.
Zákazníci si na to rýchlo zvyknú. Keď sa raz dovolajú o deviatej večer a všetko vybavia za dve minúty, nahrávka „zavolajte nám neskôr“ im bude pripadať ako z iného storočia. Ľudia však z liniek nezmiznú. Podľa tej istej Gartner predikcie polovica firiem, ktoré kvôli AI prepustili ľudí zo zákazníckej podpory, ich do roku 2027 znovu prijme, len na iné pozície. Vyhrajú teda firmy, ktoré rutinné hovory nechajú na AI a ľuďom ponechajú tie, kde rozhoduje empatia a úsudok.
Ako to funguje v praxi, si môžeš pozrieť a vypočuť na stránke AI hlasových agentov CloudTalku.