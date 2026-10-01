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Zakladateľ Wikipédie príde do Bratislavy: Povie, prečo AI nemá rozhodovať namiesto ľudí
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Tento článok je PR správa spoločnosti Slovenská sporiteľňa.
dnes 1. októbra 2026 o 8:00
Čas čítania 2:06
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Zakladateľ Wikipédie príde do Bratislavy: Povie, prečo AI nemá rozhodovať namiesto ľudí

Zakladateľ Wikipédie príde do Bratislavy: Povie, prečo AI nemá rozhodovať namiesto ľudí
Zdroj: SLSP
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AI vie pripraviť text, analýzu, vizuál, návrh kampane aj odporúčanie pre manažéra. Nevie však rozhodnúť, či firma rieši správny problém, čo zákazník naozaj potrebuje ani kto ponesie následky zlého kroku.

Aj o tom bude konferencia BIKOSS26, ktorá 21. októbra privedie do Bratislavy Jimmyho Walesa, Abigail Posner, CEO Wizz Airu Józsefa Váradiho a ďalšie mená z biznisu, technológií a kreatívy.

Nie viac nástrojov. Lepšie rozhodnutia

Umelá inteligencia už nie je agenda, ktorú možno ponechať iba IT oddeleniu. Dostáva sa do marketingu, obchodu, zákazníckej podpory, programovania aj bežnej práce tímov. To však neznamená, že víťazí firma s najdlhším zoznamom aplikácií. Dôležité je vedieť, kde technológia šetrí čas, kde zvyšuje kvalitu a kde iba pridáva šum.

AI dokáže urýchliť aj zlý nápad. Preto sa oplatí vedieť, čo automatizovať, čo najprv otestovať a pri ktorých rozhodnutiach si nenechať vziať ľudský úsudok. Presne takéto otázky otvorí ôsmy ročník Biznis konferencie Slovenskej sporiteľne BIKOSS26 v Starej tržnici. Na dvoch stageoch vystúpi 25 spíkrov a organizátori očakávajú viac ako 900 ľudí z biznisu.

Praktická AI, ktorú si vieš preniesť do práce

Petr Mára sa pozrie na rozdiel medzi technologickým hype a zmenou, ktorá môže reálne ovplyvniť fungovanie firmy. Raul Rodriguez, Michal Pastier a Marek Šulik prinesú praktický pohľad na AI, automatizáciu, dáta a vibe coding — spôsob, ako rýchlo vytvárať a skúšať digitálne riešenia cez zadávanie zámeru v prirodzenom jazyku.

Gejza Nagy, CEO Luigi’s Box, doplní skúsenosti s AI v e-commerce, vyhľadávaním a správaním zákazníkov. Nejde len o technológie. Ide o to, či firma pochopí, čo ľudia hľadajú, a či im dokáže ponúknuť lepšiu skúsenosť.

Na BIKOSS26 sa bude riešiť najmä,
  • ako využívať AI pri marketingu, tvorbe a opakovaných úlohách
  • ako rýchlo vytvoriť a otestovať jednoduché digitálne riešenie
  • ako nevyhodiť peniaze za nástroj, ktorý nefunguje pre konkrétnu firmu
  • ako pracovať s dátami a zákazníckou skúsenosťou v e-commerce
  • ako pracovať s dátami a zákazníckou skúsenosťou v e-commerce

 „Firmy dnes nepotrebujú ďalší zoznam nástrojov. Potrebujú vedieť, kde im AI reálne zníži náklady, zrýchli prácu alebo pomôže robiť lepšie rozhodnutia – a kde by jej nasadenie prinieslo viac rizík než úžitku. Práve toto spojenie praktických skúseností a širšieho pohľadu chceme priniesť na BIKOSS26,“ hovorí Marek Sásik, člen predstavenstva Slovenskej sporiteľne zodpovedný za firemné bankovníctvo a finančné trhy.

Slovenská sporiteľňa
Zdroj: Slovenská sporiteľňa

Dôvera nie je funkcia v aplikácii

Jedným z hlavných hostí bude Jimmy Wales, zakladateľ Wikipédie. V čase, keď vie AI za pár sekúnd vytvoriť presvedčivo znejúci text, obrázok alebo video, je otázka dôveryhodnosti informácií ešte dôležitejšia. Reputácia značky a dôvera ľudí sa budujú pomalšie než obsah.

SLSP
Zdroj: SLSP

Abigail Posner, harvardská antropologička a bývalá šéfka Google Creative Works, prinesie pohľad na zákazníka, ktorého nemožno zredukovať na dáta. Jeho rozhodovanie ovplyvňujú emócie, zvyky, hodnoty aj kultúrny kontext. József Váradi z Wizz Airu doplní skúsenosť s rastom a riadením firmy v prostredí, kde sa rozhoduje rýchlo a pod tlakom.

Aj o odvahe, energii a dlhom horizonte

George Hillary, horolezec a vnuk sira Edmunda Hillaryho, bude hovoriť o odolnosti, riziku a práci pod tlakom. Program doplnia Táňa Pauhofová a Pavlína Louženská s témou longevity. Aj v technologickej dobe platí, že budúcnosť firiem stojí na ľuďoch, ich energii, kvalite vzťahov a schopnosti nezastať pri prvej zmene.

Slovenská sporiteľňa
Zdroj: Slovenská sporiteľňa
Najvýhodnejšia vlna vstupeniek je už vypredaná. Pozri si celý program BIKOSS26 a zabezpečte si miesto na 21. októbra v bratislavskej Starej tržnici.
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Aký bol 7. ročník #BIKOSS?

Silné myšlienky. Odvážne rozhodnutia. Lídri, ktorí formujú budúcnosť. Takto vyzeral #BIKOSS 2025:

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