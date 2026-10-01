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V Ružinove vznikne nová štvrť Mlynárka s veľkým centrálnym parkom
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Tento článok je PR správa spoločnosti YIT Slovakia.
dnes 1. októbra 2026 o 9:16
Čas čítania 1:58
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V Ružinove vznikne nová štvrť Mlynárka s veľkým centrálnym parkom

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Premena bývalých priemyselných areálov je dnes jednou z hlavných urbanistických tém Bratislavy.

Mlynárka
Zdroj: YIT Slovakia

Mlynské nivy sa postupne pretvárajú z priemyselnej zóny na živú mestskú štvrť s bývaním, so službami a s kvalitnými verejnými priestormi. K projektom, ktoré túto zmenu prinášajú, patrí aj Mlynárka od YIT Slovakia. Developer už spustil oficiálny predaj prvých bytov v novej mestskej štvrti, ktorá postupne prinesie dvojhektárový centrálny park, ekologické inovácie a záhrady.

Mlynské nivy sa postupne menia z priemyselnej zóny na kompaktnú mestskú štvrť. Jedným z pripravovaných projektov v tomto území je Mlynárka, ktorá predstavuje dlhodobý zámer revitalizácie rozsiahleho brownfieldu bývalej panelárne v Ružinove. Projekt realizuje YIT Slovakia podľa víťazného návrhu ateliéru Sadovsky & Architects.

 

Svojím názvom Mlynárka symbolicky odkazuje na vtáčika – mlynárku dlhochvostú, ktorá obýva zelené prostredie s bohatou vegetáciou. Aj týmto pomenovaním developer zdôrazňuje ambíciu priniesť do bývalého priemyselného areálu viac prírodných prvkov, biodiverzity a kvalitnejšiu mikroklímu.

„Mlynárka je projekt, pri ktorom sa snažíme prepájať kvalitný urbanizmus, environmentálne princípy a dlhodobú hodnotu mestského priestoru. Dôležité je pre nás vytvárať prostredie, ktoré bude prirodzene fungovať nielen dnes, ale aj o niekoľko desaťročí,“ hovorí Patrik Golský, generálny riaditeľ YIT Slovakia.

Projekt počíta s desiatimi blokmi a viac ako 1 700 bytmi

Urbanistická koncepcia vychádza z princípu superbloku – väčšieho mestského celku, ktorý v jednej vzájomne prepojenej štruktúre kombinuje bývanie, občiansku vybavenosť, prácu, verejné priestory a zeleň. Namiesto izolovaných solitérnych budov vznikne systém mestských blokov s aktívnym parterom, oddychovými zónami, pešími trasami, detskými ihriskami a vnútroblokmi orientovanými na komunitný život.

 

Postupne, v niekoľkých etapách, vyrastie 10 blokov. Celková vízia projektu počíta s viac ako 1 700 bytmi a nebytovými priestormi pre vyše 2 500 obyvateľov. Prvé byty sú pritom už v predaji za predpredajnú cenu a s výhodným financovaním 10/90.

Mlynárka
Zdroj: YIT Slovakia

Dvojhektárový park má zlepšiť mikroklímu a rozšíriť verejný priestor

Srdcom územia sa stane centrálny park, ktorý bude plniť rekreačnú, klimatickú aj sociálnu funkciu. V prostredí s vysokou mierou urbanizácie predstavuje zeleň so sadovými úpravami významný nástroj na znižovanie prehrievania a prašnosti územia a zlepšovanie mikroklímy. Návrh preto pracuje s väčším podielom zelene, vegetačnými úpravami, so stromoradiami, zelenými strechami a s hospodárením s dažďovou vodou.

Premyslený energokoncept pre celú štvrť

Prvá etapa Mlynárky sa bude uchádzať o medzinárodnú certifikáciu BREEAM Excellent, ktorá oceňuje udržateľnosť budov. Jej súčasťou je energetický koncept založený na výrobe tepla a chladu z obnoviteľných zdrojov, doplnený o fotovoltické panely, opatrenia na znižovanie uhlíkovej stopy a efektívnejšiu prevádzku budov. Komplex Mlynárka bude využívať moderný a úsporný energetický spôsob prevádzky založený na podzemnej vode zo studní. Prirodzená teplota takto čerpanej vody sa ďalej používa na vykurovanie a chladenie a následne sa voda vracia späť do zeme. Systém zároveň pracuje s obnoviteľným zdrojom energie a produkuje minimum emisií.

 

V oblasti mobility kladie projekt dôraz na modernizáciu dopravnej infraštruktúry, podporu cyklodopravy a elektromobility. Tento prístup prinesie nižšiu uhlíkovú stopu a väčšiu predvídateľnosť budúcich prevádzkových nákladov.

Mlynárka prinesie do Ružinova nové bývanie, prácu aj verejnú zeleň a podporí ďalší rozvoj Mlynských nív. Prepojením kvalitnej architektúry, centrálneho parku a udržateľných riešení nastavuje latku pre to, ako môže vyzerať premena bratislavských brownfieldov na živé a plnohodnotné časti mesta.

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Náhľadový obrázok: Mlynárka
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