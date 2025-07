Verejnoprávna televízia potvrdila, že pre problémy s vedením a financovaním nebude Slovensko súťažiť na Eurovision Song Contest ani v roku 2026.

Slovenská verejnoprávna televízia STVR potvrdila, že Slovensko nebude ani v roku 2026 súčasťou prestížnej medzinárodnej súťaže Eurovision Song Contest. Krajina sa naposledy zúčastnila v roku 2012 a napriek niekoľkým špekuláciám o možnom návrate zostáva účasť Slovenska nepotvrdená, informoval oficiálny web súťaže.

Dôvodom je podľa vyjadrení STVR nedostatok stabilného vedenia a nevyhovujúca finančná situácia v rámci rozpočtu verejnoprávnej televízie. Náklady spojené s účasťou na Eurovízii sú vzhľadom na finančné možnosti a predpokladaný verejný dopad považované za príliš vysoké.

„Účasť Slovenska na Eurovízii je každoročne zvažovaná. Avšak vzhľadom na nedostatok stabilného manažmentu v STVR a súčasný stav rozpočtu verejnoprávnej televízie sa na veľmi skorom štádiu rozhodlo, že účasť nie je za týchto podmienok možná,“ píše sa v oficiálnom stanovisku televízie.

Filip Púchovský z marketingového a komunikačného oddelenia STVR uviedol: „S príchodom nového, riadne zvoleného vedenia STVR plánujeme prehodnotiť účasť Slovenska na medzinárodných projektoch vrátane Eurovízie. Za priaznivých rozpočtových a umeleckých podmienok by sme sa v budúcnosti mohli pokúsiť vrátiť.“

Zdroj: Eurovision Song Contest



Kristína Peláková reprezentovala Slovensko na Eurovízii 2010 so skladbou Horehronie, ktorá sa stala kultovou, no nepostúpila do finále. Slovenský spevák ADONXS v roku 2025 reprezentoval Česko so skladbou Kiss Kiss Goodbye, ktorá tiež nepostúpila do finále. Napriek tomu ich vystúpenia prispeli k medzinárodnému povedomiu slovenskej hudobnej scény.