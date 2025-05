Ochrana SPF je potrebná počas celého roka. Toľkoto minút stačí, aby sa tvoja pleť spálila

Máš svoje obľúbené SPF-ko?

Slnko nám dáva veľa. Máme lepšiu náladu, kvalitnejší spánok a hlavne vitamín D, ktorý je dôležitý pre zdravé zuby, kosti, imunitný systém. Jeho tvorbu podporuje najmä slnečné žiarenie, obzvlášť UVB. A vďaka nemu môže byť naša pokožka aj krásne a prirodzene opálená.

„UVB lúče stimulujú tvorbu nového kožného farbiva melanínu, vďaka nemu dochádza k dlhodobejšiemu opáleniu. Stimulujú tiež bunky, aby vytvárali silnejšiu epidermis,“ hovorí MUDr. Mária Brozmanová zo súkromnej kliniky A3Clinic v Bratislave.

Aký ochranný faktor naša pokožka potrebuje?

Ak sa rozhodneme si slnko užívať plnými dúškami, či už pri mori, bazéne, alebo na kúpaliskách, mali by sme si zvoliť opaľovací krém so správnym ochranným faktorom.

„Pred výberom ochranného faktora je potrebné určiť fototyp kože. Ten pomáha určiť reakciu kože na slnečné žiarenie a zvoliť vhodný ochranný faktor,“ hovorí doktorka Brozmanová.

Fototyp určujeme od čísla 1. (veľmi svetlá pokožka, ktorá sa môže rýchlo spáliť a pri ktorej sa odporúča až SPF 50 +) až k číslu 6. (tmavá pokožka, až čierna, ktorá sa takmer neopáli a pri ktorej sa odporúča SPF 15).

Intenzita slnečného žiarenia závisí od toho, v akom uhle slnko dopadá na povrch zeme. Ochrana pred slnkom by mala byť prispôsobená lokalite, v ktorej sa nachádzaš. „V oblasti okolo rovníka je to 100 % slnečnej energie, v trópoch až 90 %, v miernych pásmach je to okolo 70%, v oblasti pólov približne 40 %,“ vysvetľuje doktorka Brozmnaová.

Výber SPF preto prispôsob pásmu, do ktorého cestuješ. Dobrou pomôckou je sledovanie UV indexu v danom mieste. „UV index nemusí vždy korešpondovať s naším subjektívnym vnímaním teploty. Poskytuje však objektívne informácie o tom, aké množstvo žiarenia je prítomné,“ dodáva MUDr. Mária Brozmanová.

Koľko slnka je už veľa?

Pokožka bez ochrany sa môže na slnku spáliť už za 5 – 10 minút, v závislosti od fototypu. Bezpečná doba pobytu na slnku bez ochrany je zvyčajne 10 – 20 minút, ale pre svetlú pokožku môže byť aj kratšia.

„SPF meria ochranu pred UVB (ultraviolet B radiation) žiarením (Sun Protection Factor) a faktor ukazuje, koľkokrát dlhšie môžeš bezpečne opaľovať pokožku, než sa spáliš, oproti času, ktorý by si sa spálil bez použitia opaľovacieho prostriedku. Napríklad, ak sa bez krému spáliš za 10 minút, krém s SPF 15 by mal predĺžiť čas na 150 minút (10 * 15 = 150). Čím vyšší SPF, tým dlhšia ochrana,“ zdôrazňuje dermatovenerologička.

A koľko slnka je už pre našu pokožku veľa? Odhaliť to môžu príznaky, ktoré nám dávajú jasne najavo, že naša pokožka sa spálila: začervenanie, bolesť pokožky, opuch, pľuzgiere, únava, zvýšená teplota, či strata vedomia.

„Dlhodobé vystavenie UV žiareniu zvyšuje riziko rakoviny kože. SPF produkty môžu významne znížiť toto riziko, najmä riziko melanómu, najzávažnejšieho typu rakoviny kože,“ prízvukuje doktorka Brozmanová a dodáva, že osveta je veľmi dôležitá a funkčná:

„Každým rokom sú Slováci viac a viac oboznámení následkami nepoužívania produktov, ktoré nás majú chrániť pred nepriaznivými efektmi slnečného žiarenia, čo je spôsobené rastúcimi teplotami a tak stále vzrastá počet ľudí, ktorí produkty s SPF využívajú nielen počas dovoleniek, ale aj celoročne.“

Osoby s citlivou pleťou, kožnými ochoreniami (ako akné, atópia, ekzémy, rosacea) alebo sklony k slnečnej alergii by mali používať SPF produkty na ochranu pred slnečným žiarením celoročne, pretože ich pleť je náchylnejšia na poškodenie. „UV žiarenie preniká aj cez mraky a sklo, takže je dôležité používať SPF celoročne, aj v zime,“ dodáva doktorka.

Povinná výbava 365 dní v roku

Keďže UV žiareniu nezáleží na ročnom období, využi slnečné dni počas letných mesiacov čo najlepšie. Nezabúdaj na starostlivosť o pokožku, aby si popri všetkom, čo leto prináša, dokázala udržať svoje zdravie a krásu.

