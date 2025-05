Pozri si druhú sériu najlepších vzhľadov zo 78. ročníka prestížneho filmového festivalu na Francúzskej riviére.

Medzinárodný filmový festival v Cannes má medzi odborníkmi, širokou verejnosťou, ale aj známymi osobnosťami výnimočný cveng, čo potvrdil aj 78. ročník, ktorý navštívili desiatky hviezd filmového plátna aj spoločenského života.

Zatiaľ čo v prvom zozname najlepších outfitov z červeného koberca nás zaujala Bella Hadid či manželia Tarantinovci, tentoraz dávame klobúk dole pred nádhernou Angelinou Jolie, Natalie Portman v úžasnom modeli šiat Dior či pred Pedrom Pascalom, ktorý dorazil v spoločnosti svojej mladšej sestry Lux Pascal.

Angelina Jolie v šatách od svojej obľúbenej quiet luxury značky

Jedna z najatraktívnejších hollywoodskych herečiek nechodí na podobné podujatia často, a o to viac nás potešila svojou účasťou na 78. ročníku filmového festivalu v Cannes, na ktorom bola naposledy v roku 2011.

Angelina Jolie predstúpila pred prítomných fotografov v jednoduchom modeli šiat od talianskej značky Brunello Cucinelli, ktorá je synonymom quiet luxury, a ovládla červený koberec. Jemnú estetiku svetlej róby bez ramienok s odhaleným chrbtom doplnila o výrazný diamantový náhrdelník Chopard. Veríme, že Jolie uvidíme v Cannes aj budúci rok.

Angelina Jolie v modeli šiat Brunello Cucinelli. Zdroj: Joel C. Ryan/Invision/AP

Natalie Portman v šatách Dior

Slovami chvály a obdivu nebudeme šetriť ani pri ďalšej hviezde. Natalie Portman prišla na Francúzsku riviéru s dobrou náladou a svoj šarm predviedla aj na slávnom červenom koberci pred premiérou filmu Eddington, v ktorom hrajú Pedro Pascal a Joaquin Phoenix.

43-ročná herečka mala na červenom koberci oblečený elegantný model čierno-strieborných šiat bez ramienok so zaujímavou mašľou cez prsia z dielní módneho domu Dior. Na mieru ušitú zdobenú róbu, ktorá bola poctou remeselnej práci návrhára Christiana Diora, zladila s výraznými šperkami Tiffany & Co. posiatymi diamantmi.

Jeden z najlepších vzhľadov z tohtoročného filmového festivalu v Cannes.

Zdroj: Joel C. Ryan/Invision/AP

Pedro Pascal spoločne so sestrou

Na slávnostnej premiére filmu Eddington nechýbal ani Pedro Pascal, ktorý hrá v snímke postavu menom Ted Garcia, spoločne so sestrou Lux Pascal.

Zatiaľ čo slávny herec stavil na čiernu klasiku v podobe elegantného obleku v širšom strihu s vlnenými nohavicami z poslednej sezónnej kolekcie návrhára Kima Jonesa pre Dior, tak Lux Pascal mala oblečený hodvábny model šiat s výstrihom od uznávaného libanonského návrhára Georgesa Chakru. Atraktívna herečka zladila jemný kúsok s otvorenými sandálmi Jimmy Choo.

Pedro Pascal v obleku Dior spoločne s manželkou Lux Pascal. Zdroj: Joel C. Ryan/Invision/AP

Kylie Verzosa v žltom modeli s ružou od Marka Bumgarnera

O nádherný moment na červenom koberci sa postarala tiež herečka a modelka Kylie Verzosa, ktorá vzdala hold svojej rodnej krajine (Filipíny, pozn. redakcie) v žltom modeli šiat s ružou v spodnej časti od Marka Bumgarnera.

Atraktívna Filipínka prišla na premiéru filmu Nouvelle Vague a okamžite si získala pozornosť všetkých fotografov. Úzky korzetový vrchný diel, ktorý plynulo prechádzal do sukne s neprehliadnuteľnou aplikáciou ruže, sedel Kylie Verzosa na jednotku s hviezdičkou.

Zdroj: Lewis Joly/Invision/AP

Robert Pattinson oblečený v Diore

Robert Pattinson prišiel na premiéru filmu Die, My Love oblečený v obleku z dielní módneho domu Dior, ktorého je ambasádorom.

Herec, ktorého môžeš poznať z filmov ako Harry Potter, Batman alebo Twilight, stavil na nadčasovú čiernu klasiku s bielou košeľou a motýlikom a urobil dobre. Páni, ak vás čaká svadba alebo iná spoločenská udalosť, ktorá si vyžaduje dress code, podobný oblek je vždy dobrou voľbou.

Robert Pattinson prišiel na premiéru filmu Die, My Love v obleku z dielní módneho domu Dior. Zdroj: Joel C. Ryan/Invision/AP

Giulia Salemi predviedla svoj sexepíl

Hoci nový dress code filmového festivalu v Cannes zakazuje priehľadné oblečenie, Giulia Salemi dokázala ukázať svoj sexepíl aj bez toho.



Talianska moderátorka a modelka prišla do priestorov The Palais des Festivals et des Congrès oblečená v čiernom modeli šiat s čipkovaným korzetovým vrchným dielom od iránskej návrhárky menom Sara Behbud. Siluete dodali vznešenosť diamantové šperky v podobe náušníc a náhrdelníka.

Zdroj: Joel C. Ryan/Invision/AP

Emma Stone v Louis Vuitton

Emma Stone mala na premiére filmu Eddington, v ktorom hrá postavu Louise, na 78. ročníku filmového festivalu v Cannes oblečené na mieru ušité šaty z ateliéru Louis Vuitton.

Stone je od roku 2017 ambasádorkou francúzskeho módneho domu a so stylingom luxusnej bielej róby, ktorú navrhol kreatívny riaditeľ pre ženskú líniu Nicolas Ghesquière, stylistka Petra Flannery. Hodvábny kúsok bez rukávov s asymetrickou aplikáciou vo vrchnej časti mali tiež miernu vlečku, s ktorou oscarovej herečke na červenom koberci asistoval kolega Pedro Pascal.

Herečka Emma Stone v bielom modeli šiat Louis Vuitton. Zdroj: Joel C. Ryan/Invision/AP

Alessandra Ambrosio zažiarila v čiernych šatách z dielní ateliéru Balmain

Brazílska modelka Alessandra Ambrosio si získala našu pozornosť v Cannes už svojím prvým vzhľadom v zelenom modeli šiat spod rúk Zuhaira Murada, a skvelo vyzerala aj o niekoľko dní neskôr v kúsku z dielní Balmain.

177 centimetrov vysoká modelka prišla na premiéru filmu Eddington v elegantných čiernych šatách z archívov francúzskeho módneho domu. Kúsok v úzkom strihu bez ramienok má nadčasový vzhľad a je z kolekcie haute couture Pierre Balmain z roku 1987. Ambrosio v ňom vyzerala božsky, pričom finálny dotyk siluete dodali šperky Pomellato.

Brazílska modelka Alessandra Ambrosio v elegantnom čiernom modeli Balmain na 78. ročníku filmového festivalu v Cannes. Zdroj: Joel C. Ryan/Invision/AP

Ariana Greenblatt v Louis Vuitton

Veľmi podarený look predviedla v Cannes aj 18-ročná herečka Ariana Greenblatt, ktorá bola medzi pozvanými hosťami na premiéru filmu Eddington.

Rodáčka z New Yorku mala na sebe na mieru ušité šaty Louis Vuitton z tmavozeleného hodvábneho materiálu s objemnou plisovanou sukňou, pričom nepotrebovala dlhú vlečku, aby urobila dojem na prítomných fotografov. Silueta bola o štruktúre, zaujímavom strihu a ženskej sile.

Zdroj: Scott A. Garfitt/Invision/AP

Harris Dickinson v obleku Prada

Jednu z najlepších mužských siluet ukázal na 78. ročníku filmového festivalu v Cannes herec Harris Dickinson pri svojom príchode na premiéru filmu Eddington.

28-ročný rodák z Londýna, ktorý hral napríklad v snímkach Trojuholník smútku alebo Kde raky spievajú, zvolil čierne dvojradové sako, pod ktorým mal bielu košeľu v námorníckom štýle, a nohavice v rovnom strihu z dielní Prada. Dickinson vďaka tomu dosiahol lahodnú rovnováhu medzi nostalgiou za starými časmi a súčasnou rafinovanosťou talianskeho módneho domu.

Zdroj: Scott A. Garfitt/Invision/AP

Zoey Deutch v šatách Chanel

Na filmový festival Cannes prišla kvôli slávnostnej premiére filmu Nouvelle Vague tiež Zoey Deutch, ktorá v diele režiséra Richarda Linklatera stvárnila postavu Jean Seberg.

Americká herečka si na červený koberec obliekla na mieru ušité biele šaty Chanel, ktoré perfektne odrážali minimalistickú eleganciu 60. rokov minulého storočia – obdobie, v ktorom sa odohrá dej filmu Nouvelle Vague. Jemný model s riasením a vyšívanými detailmi doplnila o šperky Tiffany & Co. a obuv na podpätkoch od Christiana Louboutina.

Zoey Deutch zahviezdila v bielych šatách Chanel. Zdroj: Lewis Joly/Invision/AP

Julia Garner v priliehavom modeli šiat spod rúk Haidera Ackermanna

Veľmi odvážny model šiat ukázala na premiére filmu Eddington herečka Julia Garner, ktorá prišla v priliehavom svetlofialovom kúsku so strapcami spod rúk návrhára Haidera Ackermanna pre módny dom Tom Ford.

Neprehliadnuteľný štýl vyžaroval elegantnú estetiku 20. rokov minulého storočia, avšak cez modernú optiku high fashion. Dojem nám trochu pokazila čierna obuv na vysokých podpätkoch, ktorú by sme vymenili za niečo menej kontrastné voči modelu šiat.

Zdroj: Joel C. Ryan/Invision/AP

Červená v podaní Rosie Huntington-Whiteley

Na premiéru filmu Nouvelle Vague, ktorá sa konala 17. mája v Cannes, prišla tiež britská modelka, herečka a zakladateľka beauty značky Rose Inc Rosie Huntington-Whiteley.

Partnerka Jasona Stathama sa postavila pred všetkých prítomných fotografov v elegantnej zavinovacej róbe v neprehliadnuteľnom červenom odtieni z dielní módneho domu Balenciaga. Model jej sedel na jednotku s hviezdičkou a výsledný vzhľad doplnila o jednoduché čierne lodičky a diamantové šperky.

Rosie Huntington-Whiteley v róbe Balenciaga na premiére filmu Nouvelle Vague. Zdroj: Joel C. Ryan/Invision/AP

Alexa Chung v minimalistickom, ale sexy čiernom modeli od Balenciaga

Pozornosti fotografov neunikla pred premiérou filmu Nouvelle Vague ani Alexa Chung, ktorú považujeme za jednu z najštýlovejších žien na sociálnych sieťach.

Rodáčka z Winchesteru bola oblečená v minimalistickom, ale sexy čiernom modeli od módneho domu Balenciaga, ktorý zladila s čiernymi lodičkami podobne ako Rosie Huntington-Whiteley. V jednoduchosti je krása, čo v prípade tohto vzhľadu Alexy Chung platí na sto percent.

Zdroj: Lewis Joly/Invision/AP

Sladká bodka v podaní Iriny Shayk v róbe Elie Saab

Modelka Irina Shayk patrí medzi najatraktívnejšie ženy na svete a svoj šarm ukázala aj na premiére filmu Case 137 v Cannes, kde predtým zahviezdila v čierno-bielom bodkovanom modeli Armani Privé.

Tmavovláska tentoraz zaujala v čiernej róbe bez rukávov s množstvom ručne vyšívaných detailov a vlečkou z dielní ateliéru Elie Saab. Vzhľad doplnila o priehľadné rukavice, výrazné šperky a skvelý make-up.