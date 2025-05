Slovenka Andrea dobyla Čínu: Som najvplyvnejšia fashion influencerka v krajine. Rada hovorím, že pochádzam z východnej Európy

Andrea odišla do Číny a vďaka milej náhode sa stala influencerkou zo dňa na deň. Dnes ju sledujú milióny ľudí a je kreatívnou riaditeľkou módnej značky Andrea Tang, ktorá za 3 roky pôsobenia zamestnáva 70 ľudí.

Andrea Tang je dôkazom toho, že aj dievča z malého mesta na východe Slovenska môže dobyť svet. Narodila sa v Starej Ľubovni a už počas štúdia na umeleckej škole v Prešove cítila, že jej sny presahujú hranice Slovenska. Kým rodičia dúfali, že pôjde na vysokú školu, ona už vtedy vedela, že jej cesta povedie úplne iným smerom.

Modelingu sa venovala už počas školy a namiesto podania prihlášky na vysokú školu si po maturite zbalila kufre a vydala sa do zahraničia. Pracovala v modelingu pre obrovské módne domy ako CELINE či Tom Ford a zázemie našla v Londýne.

Neskôr sa vydala za čínskeho módneho fotografa, s ktorým má dnes dve deti a ešte niečo spoločné – vášeň pre módu. Spoločne totiž založili značku Andrea Tang, ktorá za tri roky vyrástla na stabilnú módnu firmu s vlastnou výrobou a tímom 70 ľudí. Andrea dnes pôsobí ako jej kreatívna riaditeľka a zároveň patrí medzi najvplyvnejšie módne influencerky v Číne – na sociálnych sieťach ju sleduje viac než 4 milióny ľudí.

V rozhovore pre Refresher prezradila, ako sa jej za jednu noc zmenil život a stala sa influencerkou a porozprávala aj o tom, čo všetko stojí za rozbehom vlastnej značky.

V tomto článku si prečítaš: Ako sa z Andrey a jej manžela stali influenceri za 24 hodín

Vďaka akému obsahu sa stala najvplyvnejšou fashion influencerkou v Číne

Ako pristupuje k výrobe svojich módnych kolekcií

Prečo jej značka nie je pre ľudí, ktorí nakupujú na SHEIN

Aký má názor na udržateľnosť a fast fashion v Číne

Či ju mrzí, že ju Slováci nepoznajú

Vyrástla si na Slovensku a tvoja kariéra začala, keď si odišla do zahraničia. Ako na toto obdobie spomínaš? Počas strednej školy som už začala intenzívne cestovať, a keď som zmaturovala, tak som odišla zo Slovenska. Moji rodičia chceli, aby som išla na vysokú školu. Vypísala som prihlášku, ale nikdy som ju neodoslala. V hlave som mala len, že chcem odísť. Modeling na to bola skvelá príležitosť. Vďaka tejto práci som cestovala a pracovala aj v Paríži a v Miláne.

Impulz tvoriť módu prišiel už vtedy, keď si predvádzala pre módne domy, alebo neskôr?

Firmu máme s manželom. Keď som ho spoznala, živil sa ako módny fotograf, takže som ho spoznala ešte počas mojich modelingových časov. Dali sme sa dokopy, porodila som dve deti a nejako som sa v živote stratila. Nevedela som, čo mám v tejto novej životnej etape robiť. Bola som smutná a stratená, no uvedomovala som si, že móda je moja najväčšia vášeň. Vždy som vstávala s myšlienkou na to, čo si oblečiem a túžila som mať viac peňazí, aby som ich mohla investovať do módy.

Za 24 hodín sme sa stali influencermi.

S módou si začala najskôr na sociálnych sieťach a zdieľala si svoje outfity. Ako sa ti podarilo vybudovať profily, ktoré majú dokopy 4 milióny sledovateľov?

Toto bola úplná náhoda. Mala som pôrod do vody a môj manžel to zdokumentoval. Urobil z toho krásne, emotívne video, ktoré publikoval na čínske sociálne siete. To video počas noci explodovalo a za 24 hodín sme sa stali influencermi.

Povedala som si, že by som mohla zdieľať náš rodinný život a ľudí by to mohlo zaujímať, keďže sme mix rodina. Zároveň som rozprávala o veciach ako depresie a úzkosti, ktoré dovtedy v Číne veľký mediálny priestor nedostávali. Občas som medzi to zdieľala nejaké outfity a styling a tieto videá boli vždy najpopulárnejšie.

V Číne tvoríš naprieč rôznymi platformami, aké to sú? Tvorím na najznámejšej čínskej sociálnej platforme Red Note a mám tam 1,5 milióna sledovateľov. Potom tvorím na BiliBili, čo by som prirovnala k Youtube. Ešte mám Douyin, čo je vlastne to isté ako TikTok.

Zdroj: Andrea Tang

Na tvojich profiloch teraz dominuje práve móda. Je to kvôli tomu, že sa ňou živíš?

Počas COVID-u som sa rozhodla, že nechcem veľmi zdieľať deti a rodinný život. Začali mi chodiť spolupráce a nechcela som zarábať cez deti. Tak som začala pridávať viacej módy a vtedy sa mi profily neskutočne rozbehli. Aktuálne mám dokopy cez 4 milióny sledovateľov a som najsledovanejšia fashion influencerka v Číne, aj keď nie som Číňanka.

Dokonca po čínsky vo videách ani nerozprávam, sú tam iba čínske titulky. Keď mi začali chodiť spolupráce s oblečením, šperkami, topánkami či kabelkami, uvedomila som si, že je na módnom trhu diera, ktorú chcem vyplniť. Chýbala tam značka pre ženy, ktorá to robí trochu inak.

Nikdy nebudem svoju značku volať sustainable, pretože tomu neverím.

Hovoríš, že chýbala značka, ktorá robí módu inak. Ako sa svojím oblečením odlišuješ od konkurencie?