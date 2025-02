Raper aktívne pracoval na hudbe aj počas odpykávania trestu.

V januári vydal ochutnávku zo svojho nového albumu v podobe skladby Dory. Karlo v nej spomínal aj na svoj pobyt za mrežami a pozdravil v nej všetkých kamarátov, s ktorými sa tam zoznámil. V noci zo stredy na štvrtok dropol zvyšok albumu, na ktorom nájdeš dokopy 8 trackov.

Album sa volá „Diabol V Slabom Tele.“ Ide o referenciu na slovenského hudobníka a skladateľa Jaroslava Filipa a jeho skladbu z roku 1998. Na trackliste nájdeš sólo skladby, ale aj featy. Na spomínanom songu „Dory“ spolupracoval s raperom „13Many.“ Okrem neho si môžeš vypočuť skladbu „Kto?“ s NikTendom či track „Kurz“, na ktorom rapuje s TKX. Raper avizoval, že jeho novú hudbu si môžeš vypočuť na všetkých streamovacích platformách.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Karlo (@karlojetomeno)

Raper je aktuálne v domácom väzení s elektronickým náramkom, no od úradov dostal povolenie na koncertovanie. Hudbe sa teda venuje naplno a počas odpykávania trestu v domácom prostredí pracuje na hudbe.

Tvorbe sa venoval aj počas pobytu za mrežami. Pre spoluväzňov dokonca v dubnickej väznici spolu so členmi labelu Million Plus odohral koncert. Karlo si odpykával trest za prevážanie drog vo vlaku. Vo väznici si odpykal tretinu trestu a potom ho prepustili do domáceho väzenia.