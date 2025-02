Steven Knight nám odpovedal na niekoľko otázok k Peaky Blinders, Eastern Promises 2, no najmä k jeho boxerskej dobovej novinke A Thousand Blows.

Steven Knight je uznávaný scenárista, ktorý stojí za mnohými úspešnými projektami, ako napríklad Eastern Promises, Peaky Blinders, Locke, Taboo či Pawn Sacrifice. Jeho najnovším projektom je boxerská dráma A Thousand Blows, ktorá sa odohráva v 80. rokoch 19. storočia v Londýne a jeho okolí. Tvorcovia ju vytvorili podľa skutočných udalostí a vystupujú v ňom skutočné historické osobnosti.

V rozhovore nám Steven Knight porozprával viac o seriáli A Thousand Blows, ale aj o pripravovanom filme Peaky Blinders či o možnosti Eastern Promises 2 (Prísľuby z Východu).

Vľavo scenárista Steven Knight/vpravo redaktor Dominik Vetrák Zdroj: Disney+

Hlavnými postavami seriálu A Thousand Blows sú dvaja najlepší kamaráti, ktorí dorazili z Jamajky za lepším životom. Rýchlo po príchode však zistia, že to nie je žiadna zasľúbená zem a že ak nechcú umrieť od hladu, musia tam robiť aj iné veci, než o akých snívali. Zločin, bitky a špekulantské praktiky im otvoria dvere do nového sveta.

Hlavnou postavou je Hezekiah (Malachi Kirby z Small Axe, Boiling Point), ktorý sa rozhodne využiť svoj talent a zručnosti v boxe, aby si zarobil. Zloží však obávaného kriminálneho lídra miestneho podsvetia, čím si na chrbát nakreslí terč. Zachráni ho nečakaný spojenec – líderka ženského zločineckého gangu Forty Elephants, ktorý sa sústreďoval na krádeže.

V seriáli je akcia, dráma, napätie, boxerské zápasy, štýlové sekvencie s krádežami a viacero zaujímavých postáv. Je to akési skĺbenie Peaky Blinders a historickej boxerskej drámy.

Disney+ začína vysielať prvú sériu A Thousand Blows 21. februára.

Tvoríte veľmi veľa projektov. Kedy naposledy ste museli upraviť váš prístup k písaniu?

Myslím, že takáto evolúcia je nerozoznateľná, respektíve si ju človek neuvedomí. Nemyslím, že som sa niekedy posadil a zamyslel nad tým, že niečo konkrétne musím zmeniť.

Niečo ste ale naprieč rokmi a vďaka skúsenostiam zmeniť museli. Tá zmena a evolúcia je väčšinou o tom, ako čo najefektívnejšie ušetriť čas. Je to o tom zistiť, čo v minulosti fungovalo, čo nie a poučiť sa z toho.

Zdroj: Disney+/Netflix/Pathé/BBC One

Seriál A Thousand Blows predstavuje vašu štvrtú spoluprácu s hercom Stephenom Grahamom. Vieme, že je vynikajúci herec. Prečo je taký prístupný a vhodný pre vaše projekty?

Ako ste povedali, je jednoducho brilantný. Čo je najlepšie, vôbec s tým neprichádza do hry ego, náročnosť spolupráce či komunikácie a ani sa nepredvádza. Ide ostatným hercom príkladom a dáva do roly absolútne všetko. Cením si to, aká je na pľaci s ním vždy skvelá atmosféra. Ostatným ide príkladom a v jeho prítomnosti sa každý snaží dostať zo seba maximum, pretože vidia, aký úžasný výkon podáva on sám. V konečnom dôsledku je to ale jeho herecký výkon, vďaka ktorému s ním chcem opakovane pracovať.

Stephen Graham bude aj v chystanom filme Peaky Blinders, kde zopakuje svoju seriálovú rolu. Bude to koniec Shelbyho ságy? Čo nám viete povedať o rozdielnosti v štruktúre medzi filmom a seriálom?