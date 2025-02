WEEKEND RADAR: Čo ťa čaká tento víkend v Bratislave? Glebova afterka, workshop v tržnici či výstava Titanicu

Tento víkend bude patriť dobrému jedlu, histórii aj kvalitnej hudbe. Inšpiruj sa a urob si skvelý víkendový program v hlavnom meste.

Bratislava ani tento víkend nespí a ponúka pestrý program pre každého. Čakajú ťa skvelé koncerty, tanečné párty aj kreatívne workshopy, kde si môžeš vyskúšať niečo nové. Ak si fanúšik dobrého jedla, určite natrafíš na zaujímavé gastro podujatia s výnimočnými chuťami. Ak si skôr na nočný život, nezúfaj, kluby a bary ťa vtiahnu do atmosféry plnej hudby a energie. Stačí si len vybrať, kam ťa to tento víkend najviac ťahá!

Redakcia každý týždeň v piatok pripravuje prehľad toho, čo sa deje v Bratislave, a vyberá TOP akcie, ktoré by nemali uniknúť tvojej pozornosti. Nezabudni dať odber téme WEEKEND RADAR , aby si vždy postrehol zaujímavé udalosti, koncerty, festivaly, výstavy, trhy, otváračky či iné kultúrne podujatia.

Svetová výstava Titanicu, od 20.2. (celý víkend)

O výstave, ktorá sa uskutoční v Sport Mall v bratislavskom Lamači, sme ťa informovali už včera. Práve vo štvrtok totiž otvorila svoje brány pre návštevníkov, pričom navštíviť ju môžeš až do 24. augusta. Expozícia ponúka autentický pohľad na to, ako to vyzeralo na najznámejšej lodi sveta, ktorá sa potopila na dno Atlantiku. Prezrieť si môžeš originálne exponáty, ktoré vylovili priamo z oceánu.

Výstavu nájdeš v Sport Mall v bratislavskom Lamači. Navštíviť ju môžeš od 20. februára až do 24. augusta. Zdroj: titanicvystava.sk

Boy Wonder v Kácečku, 21.2. (piatok)

Kácečko na Kamennom námestí je známe svojimi párty, ktoré sa konajú každý víkend. Tento piatok bude však špeciálny. Do klubu zavíta v sprievode nadupaného DJ lineupu aj raper Boy Wonder.

Techno v Aldei, 21.2. (piatok)

Dnes ťa okrem známeho Waxu čaká techno aj v klube Aldea na Františkánskom námestí. „Unikátna audiovizuálna show amerického umelca KLOUD, ktorý sa vôbec po prvýkrát predstaví na Slovensku. Môžeš sa tešiť na unikátny hard techno sound zložený výhradne z jeho vlastnej produkcie, pričom väčšina skladieb nie je oficiálne vydaná.“

Glebova afterka v Šafku, 21.2. (piatok)

Gleb dnes koncertuje v STARS Auditoriu so svojou tour s názvom Dlhá cesta domov. Ak si si však nestihol kúpiť lístky, nezúfaj – bude aj afterka v Šafko klube. Tam sa ti predstavia DJ ako Punkinson, Neorge, Scipo & Blcha, Sonia & Nina či Made By Pearls.

Primaciálne námestie (celý víkend)

Zimný festival jedla prináša jedinečnú možnosť ochutnať špeciálne troj a štvorchodové menu od najlepších šéfkuchárov na Slovensku za výhodnejšie ceny. Reštaurácie s najvyšším hodnotením v bedekri Gurmán na Slovensku otvárajú svoje dvere gurmánom, ktorí chcú zažiť prvotriednu gastronómiu. Viac info a rezervácie nájdeš TU.

Bukowski 2.0, 22.2. (sobota)

V Bratislave je deficit živej hudby. Bukowski s ambientnými svetlami, komorným vibe a krásnym vintage priestorom je ideálnym miestom, kde takéto niečo zorganizovať. Tento víkend tam príde zahrať jazzová skupina Magdala Band.

Bibiana, (celý víkend)

Výstava v Bibiane oživuje klasické slovenské večerníčky a prináša návštevníkom jedinečný zážitok plný fantázie a nostalgie. Deti sa ponoria do čarovného sveta rozprávok, kde sa naučia dôležité hodnoty ako priateľstvo, odvaha a spolupráca. Dospelí si môžu pripomenúť svoje detstvo a znova zažiť kúzlo príbehov, ktoré formovali ich predstavivosť. Interaktívne prvky a krásne výtvarné spracovanie urobia z výstavy pútavý zážitok pre všetky vekové kategórie. Nenechaj si ujsť príležitosť vstúpiť do sveta rozprávok!

FreshMarket, 22.2. (sobota)

Starú tržnicu v Starom meste a ich legendárny Trh-Piac-Markt už pozná každý. Farmárska tržnica na Rožňavskej však dáva newyorský vibe a túto sobotu to opäť ožije. Ak si chceš dobre nakúpiť, skvelo sa najesť či len sa prejsť, toto je ideálnym miestom pre teba!

Lab.Cafe, 22.2. (sobota)

Ak si sa predsa len rozhodol ísť do Starej tržnice, oživ si to workshopom v Labe. Sobotné stuDIYo je kreatívny workshop, kde si tentokrát môžeš vytvoriť vlastné rastlinné terárium. Naučíš sa, ako tieto mini ekosystémy fungujú, aké rastliny sú do nich najvhodnejšie a ako sa o ne starať. Cena sa pohybuje podľa veľkosti (15 – 20 €) a workshop prebieha bez registrácie medzi 10:00 – 14:00 (posledný vstup o 13:30). Príď sa zabaviť a tvoriť – pokojne aj s rodinou či kamarátmi!

Kácečko, 22.2. (sobota)

Ak ti hudby stále nie je dosť, v sobotu ti v Kácečku zahrajú Backstreet Boys či Spice Girls. Od 22:00 ťa tam čaká ikonický štýl a neopakovateľná atmosféra 90. rokov.

Bohéma, 22.2. (sobota)

V sobotu do Bohémy v Priori zavíta návšteva zo zahraničia – Sobratty. Ide o DJ z Anglicka a Bohéma ti už teraz odporúča si spraviť rezerváciu, pretože podľa ich slov „túto sobotu Bohéma zhorí“. Nenechaj si to ujsť!

Jungle Roastery, 23.2. (nedeľa)

Jungle Brunch v Jungle Roastery (Sky Park) je obľúbené nedeľné podujatie, kde si môžeš vychutnať výber najlepších jedál z predchádzajúcich brunchov. Čaká ťa tam skvelá atmosféra, výborné jedlo a rýchlejší servis vďaka rozšírenému tímu.

Rezervácia je odporúčaná, pričom stôl bude k dispozícii na 1,5 hodiny, aby si všetci mohli brunch naplno užiť. Na Instagramovom profile nájdeš aj menu, ktoré ťa v nedeľu čaká.

Tip od redakcie:

Kaviareň Kauka na Veternej

Pomerne novootvorená kaviareň Kauka je naším víkendovým tipom na záver. Vychutnať si dobrú kávu či koláč v dobrej spoločnosti alebo aj sám je to najlepšie, čo môžeš urobiť – zastaviť sa, sadnúť si a oddýchnuť si v ružovej kaviarni. Otváracie hodiny sú od pondelka do piatku od 8:00 do 17:00, v sobotu a nedeľu od 9:00 do 17:00.