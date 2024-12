Na slovenskom aj českom Youtube sa objavujú aj kradnuté obrázky, prípadne sa kopírujú nápady zo zahraničia, tvrdí o našej scéne osemnásťročný Rado alias RedayPSD.

Rado má 18 rokov a venuje sa činnosti, ktorá nie je v slovenskom prostredí vôbec bežná. Ako milovník grafického dizajnu a kreativity tvorí tzv. thumbnaily, čo sú v podstate miniatúry a v najjednoduchšom preklade titulné obrázky k videám na Youtube.

Zdroj: archív respondenta

Medzi klientelu mladého Slováka patria ľudia, ktorých účty na Youtube majú aj viac ako desať miliónov odberateľov. Jeho webstránka, izbové štúdio či tvorba pôsobia futuristicky a moderne, čo dotvára akýsi zahraničný vibe.

Ako sa k takým projektom vôbec dostal, čo to obnáša a ako vytvorí miniatúru, ktorá na konci dňa zaručí miliónové videnia a koľko za to môže zarobiť? Nielen o tom sme sa rozprávali s Radovanom Červeňanským, ktorého vo virtuálnom svete skôr spoznáš pod menom @redaypsd.

Osemnásťročný maturant je aktuálne v záverečnom ročníku na technickej strednej v Trnave. Grafika a teda tvorba thumbnailov je preňho už aj zárobkovou činnosťou, čo tiež prispieva k tomu, že na vysokú školu sa nechystá.

„Na výšku asi nepôjdem. Vlastne ani neviem, na akú by som šiel. Veď už aj na tú strednú som šiel s tým, že som nevedel, kam inam by som mohol ísť,“ načal Rado so smiechom v našom rozhovore na študentskú nôtu. Ako dodal, maturita ho v práci neobmedzuje, všetko stíha.

Keď som si ťa hľadal na internete, skôr som sa dostal k tvojej niekdajšej športovej futbalovej registračke. Je to možné?

Och áno. (smiech) Ale náznak športovej kariéry tam asi nikdy nebol. Nie som príliš športový typ. Chodieval som pár rokov na umeleckú školu na kreslenie, to ma bavilo. Paradoxne, práve na futbale mi napadlo, že by som mohol začať s tvorbou miniatúr a možno ich niekomu aj predať.

Kedy ti teda napadlo, že by si mohol robiť tieto miniatúry?

Mohol som mať asi 11 rokov. Mal som malý Youtubový kanál, kde som len natáčal, ako hrám hry, nič prevratné. O rok či dva neskôr som to začal brať už aj trošku serióznejšie. Videl som pár tutoriálov, stiahol som si photoshop a proste som začal.

Mal si teda, ako mnoho mladých chalanov, ambíciu byť Youtuberom?

Hah, rýchlo som pochopil, že táto forma Youtube nie je pre mňa. Teraz, keď mám istú komunitu ľudí, by som možno mohol niečo začať točiť, ale určite nie herný content, skôr niečo spojené s grafikou.

Venuješ sa teda výhradne thumbom, teda týmto titulným obrázkom k videám na Youtube?

Robil som kedysi aj rôzne 3D plagáty a podobné veci, skúšal som toho viac, chcel som sa aj niečo nové naučiť, no ostal som hlavne pri týchto thumbnailoch.