Oznámili, že si dávajú trojmesačnú pauzu, vraj majú veľa práce.

Tereza a Tomáš sa do povedomia divákov zapísali horšie ako ostatní a ako pár na vile neboli veľmi obľúbení. Ich vzťah sa u divákov netešil veľkej obľube. Teraz však oznámili, že si dávajú pauzu.

Mnohí tvrdili, že všetko predstierali, že medzi nimi nebola absolútne žiadna chémia, a dokonca to tak cítili aj viacerí súťažiaci. Tereza sa v reakcii na to niekoľkokrát snažila dať jasne najavo, že to tak nie je, a niekedy boli jej odpovede trochu prehnané: „S Tominom to prežívame stále, cítia z nás, že je to skutočné a že sa máme radi.“ Dokonca ani Tomáš to už nevydržal a odpovedal jej: „Nemusíš o tom hovoriť.“

Po vypadnutí z Love Islandu sa pár zveril, že si dá trojmesačnú pauzu kvôli pracovným problémom. „Idem na tri mesiace do Indie kvôli práci s modelingom,“ povedala Tereza. „Hovorili sme o tom už vo vile. Tereze sa začínajú pracovné povinnosti a mne vlastne tiež začínajú nejaké pracovné povinnosti v Portugalsku, bude to na pár mesiacov. Obaja máme tendenciu, že keď máme nejaký plán, nechceme ho zrušiť,“ odpovedal Tomáš.



„Povedali sme si, že sa možno párkrát navštívime, ale chceme byť jeden druhému verní a určite nechceme ani jedného z nás obmedzovať. Myslím, že sme v tomto smere trochu odlišní,“ povedal.

Či vidia spoločnú budúcnosť zatiaľ povedať nevedia. „Teraz sme v Prahe, ale vyzerá to tak, že sa asi potom presunieme do Portugalska. Pracujem tam a potrebujem taký pokoj,“ povedal Tomáš, ktorý už niekoľko rokov žije v Lisabone.



Tereza povedala, že si vie predstaviť, že by sa do Portugalska presťahovala za svojím partnerom. „Viem si to predstaviť, teším sa na to, aké tam bude prostredie. Nikdy som v Portugalsku nebola, tak som zvedavá, aké to tam je, keď ma Tomáš prevedie,“ dodala.



Po návrate do reality pocítili nenávisť zo strany divákov. To im však neprekáža, sami vedia, že ich láska je pravá. Čo si myslia o názoroch druhých vyjadrili zdvihnutím „prostredníkov" vo svojom