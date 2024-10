Kto zastrelil Notoriusa B.I.G.? Ľudia na čele s Eminemom vinia za jeho smrť Diddyho

Smrť jednej z najväčších legiend rapového sveta dodnes zostáva nevyriešenou záhadou vyvolávajúcou množstvo otázok. Vo väčšine z nich hrá kľúčovú rolu práve Diddy, ktorý bol len nedávno obvinený zo sexuálneho zneužívania a vedenia zločineckej skupiny.

9. marec 1997, Beverly Hills, Los Angeles, Kalifornia – Po celej štvrti mesta Miracle Mile sa ozývajú dunivé tóny basov Biggieho nového hitu ‚Hypnotized‘. Vychádzajú z budovy známeho múzea automobilov, v ktorej sa práve koná párty pod záštitou prestížneho magazínu Vibe.

Krátko pred pol jednou v noci však hudba nečakane utíchne. Z hangáru sa začnú valiť húfy sklamaných ľudí. Hromžia, že im hasiči prerušili zábavu v tom najlepšom. Hoci svoj hnev smerujú na požiarny zbor, hasiči za predčasné ukončenie akcie nemôžu. Organizátor nedodržal vyhlášku a výrazne prekročil maximálnu kapacitu návštevníkov múzea. Hasiči preto nemali na výber a párty museli rozpustiť.

Okolo jednej skupinky stojacej na chodníku pred múzeom je omnoho rušnejšie než pri ostatných. Striedajú sa pri nej rôzni ľudia a blikajú na ňu blesky fotoaparátov. Bodaj by nie, jedným z jej členov je totiž samotný The Notorious B.I.G. a hneď po jeho boku stojí spoluzakladateľ vydavateľstva Bad Boy Records, Sean Combs alias Diddy.

Keď slávnu dvojicu zunuje rozdávanie podpisov a fotenie sa s fanúšikmi, nasadnú do áut aj so svojimi ochrankármi a trielia preč. Do prvého z troch odparkovaných SUV nastúpi Diddy a jeho osobní strážcovia. Druhé auto – zelený Suburban, si obsadí Biggie. Posadí sa dopredu, hneď vedľa svojho osobného vodiča Gregoryho Younga, známeho v uliciach pod prezývkou G-Money. Na zadné sedadlá sa posadia dvaja raperovi priatelia a ihneď auto vyštartuje za Diddym.

Akonáhle dorazia k najbližšiemu semaforu, Combsovo SUV prefrčí na oranžovú. Keď Biggieho Suburban uviazne na križovatke ulíc Wilshire Blvd a Fairfax Ave, zozadu sa naň nalepí biela Toyota Land Cruiser. Do pár sekúnd hneď vedľa Biggieho okienka zastane tmavý Chevrolet Impala. Sedí v ňom Afroameričan v modrom obleku.

Neznámy muž si s nič netušiacim Biggiem vymení pohľady. Zatiaľ čo jeden druhému hľadia do očí, cudzinec vytasí automatickú pištoľ a vystrieľa na rapera celý zásobník. Po poslednom výstrele Chevrolet zahne doľava smerom na Wilshire a zmizne v nočných uliciach Beverly Hills.

Keďže sa zvuky výstrelov rozľahli po celom Miracle Mile, začul ich aj Diddy. Vodičovi nakázal odstaviť auto a pešo sa rozbehol naspäť ku križovatke. Keď dobehol k Suburbanu, naskytol sa mu odporný pohľad. Jeho priateľ Biggie sa krčil na prednom sedadle s hlavou opretou o zakrvavenú palubnú dosku.

Smrť jednej z najväčších legiend rapového sveta The Notoriusa B.I.G. zostáva dodnes nevyriešenou záhadou, ktorá vyvoláva množstvo otázok. Vo väčšine z nich hrá kľúčovú rolu Sean Combs alias Diddy, ktorý bol len nedávno obvinený z mnohých prípadov sexuálneho obťažovania a vedenia zločineckej skupiny. Ľudia na internete preto, pochopiteľne, konšpirujú o tom, že práve on si mohol objednať raperovu vraždu.

Vojna medzi západným a východným pobrežím

Policajti, ktorí sa snažili objasniť smrť Notoriusa B.I.G. pracovali od začiatku vyšetrovania s teóriou, že sa stal po Tupacovi ďalšou obeťou rapovej rivality medzi západným a východným pobrežím. Keď chceme pochopiť najpravdepodobnejší motív Biggieho vraha, musíme sa teda vrátiť do minulosti.

Los Angeles bolo odjakživa neslávne známe kvôli gangom Crips, Bloods a Chicano, ktoré pôsobili na tomto území. Inak tomu nebolo ani v časoch, keď sa sem dostala kultúra hip-hopu. Pouličný život na západnom pobreží bol veľmi tvrdý, čo sa premietlo aj do textov tamojších rapových kapiel na čele s NWA (kapelu tvorili Ice Cube, Dr Dre, MC Ren, Eazy E a DJ Yeller, pozn. red.), píše portál Flicks.

Hity od reprezentantov West Coastu ako napríklad ‚F*ck Tha Police‘, či ‚Gangsta Gagsta‘ veľmi rýchlo ukradli pozornosť raperom z východu, ktorým sa to, samozrejme, nepáčilo. Jeden z najvplyvnejších new-yorských raperov toho času Tim Dog preto nahral disstrack s názvom ‚F*ck Compton‘, s ktorým sa snažil zhodiť tvorbu kolegov zo západného pobrežia.