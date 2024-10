Lístky do kina na exkluzívne Refresher premietenie filmu Lóve 2

Napr.: Lístky do kina na exkluzívne Refresher premietenie filmu Lóve 2 , Sleva 500 Kč při nákupu nad 1 250 Kč na lolipop.cz alebo Zľava 20 EUR pri nákupe nad 50 EUR na iSEXshop.sk

Cena SMS za otvorenie článku je 3,50 € s DPH. Ako to funguje?

Pridaj sa do klubu REFRESHER+

Pridaj sa do klubu REFRESHER+

Dating šou Menučko prichádza s ďalším dielom nabitým novými chodmi a horúcim dezertom

Rande na slepo tentokrát absolvovala ukecaná Alexandra a introvert Erik. Hoci to spočiatku vyzeralo, že k sebe ťažšie hľadali cestu, nakoniec prelomili ľady a nenechali sa odradiť novým, horúcim chodom.



Dvaja nádejní holúbkovia prešli štyrmi chodmi Menučka bez zaváhania. V prvom kole sa samozrejme nevideli a Erikova reakcia po zložení masiek hovorí veľa. V každom prípade ch konverzácia skutočne začala až počas druhého chodu, v ktorom zisťovali, či sú kompatibilní v hre známej ako: To alebo To. Tretí chod, v ktorom servírujeme hodnoty, priniesol zaujímavé situácie. Neboli však také horúce ako dezert s názvom Horúci bozk.



Sleduj nový diel Menučka už teraz!