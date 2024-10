Stanka je víťazkou druhej série reality show Ruža pre nevestu, kde očarila množstvo divákov.

Po skončení relácie sa očakávalo, že víťazka bude spolu so ženíchom Radkom tvoriť pár. Ich vzťah však dlho nevydržal.

Netrvalo dlho a Stanka potvrdila špekulácie o vzťahu s politikom Jurajom Gyimesim. Ten však podľa najnovších informácií tiež neskončil happy-endom. Hoci ona rozchod potvrdila, politik Gyimesi vraj o rozpade ich vzťahu nič nevie.

Zdroj: Instagram/@stanislavaluckova

Stanka rozchod s bývalým členom parlamentu potvrdila pre Odzadu.sk. „Áno, je to pravda. Rozhodla som sa tento vzťah ukončiť. Nerada by som zachádzala do podrobností, každý si zaslúži trošku súkromia,“ uviedla.

Reakcia politika je však zarážajúca. Gyimesiho po Stankinom vyjadrení oslovil denník Nový Čas, aby získal aj informácie z druhej strany. Politik však reagoval prekvapene, tvrdiac, že o ničom takom nevie. „Neviem o tom. Nie, nie je to pravda, odkiaľ máte takúto informáciu? Fakt o tom neviem,“ povedal politik.

Obľúbená účastníčka reality show je k svojim followerom otvorená a snaží sa budovať si podporujúcu komunitu. Svoj rozchod načrtla aj na Instagrame, kde zdieľala jednu zo správ od svojich fanúšikov.