Sexting: Vyskúšal som zoznamku, kde si ľudia na diaľku ovládajú erotické hračky. Žena chcela nech ju uspokojím, kým nemá doma muža

Predstav si, že ležíš v posteli nadržaný, nemáš žiadneho partnera, či partnerku, ktorá by ti s tým pomohla a masturbovať ťa už nebaví. Vytiahneš preto z vrecka svoj telefón, pár ťuknutiami na obrazovku zistíš, kto je na tom podobne, a spojíš sa s osobou z druhého konca sveta, aby ste sa vzájomne uspokojili.

Hoci by tento scenár ešte pred pár rokmi znel ako vytrhnutý z erotického sci-fi románu, dnes je realitou. Užívatelia mobilnej aplikácie Tophy si totižto môžu na diaľku ovládať svoje erotické hračky a tak sa navzájom privádzať k orgazmom – a to dokonca bez akéhokoľvek zapojenia rúk ich majiteľa. Zjednodušene povedané, iba si nasadia hračku a všetko ostatné nechajú na osobu „z druhej strany linky“.

Samotné ovládanie erotických pomôcok si užívatelia môžu okoreniť sextingom, hlasovými správami, telefonátom, či tí odvážnejší aj videohovorom. Fantázii sa medze nekladú.

Aby som zistil, ako presne takáto aplikácia funguje, a akí ľudia ju používajú, rozhodol som sa ju otestovať na vlastnej... ehm, koži.

Aplikácia Tophy sama o sebe slúži ako zoznamka, avšak tak trochu netradičná. Okrem ľudí, ktorí tu hľadajú priateľstvá, vzťah či zábavu sú aj takí, čo vyslovene len „zbierajú orgazmy“.

Lovense Gush. Zdroj: Refresher/Lukáš Čelka

Hneď na úvod je veľmi dôležité spomenúť, že bez správnej hračky užívateľ využije iba polovicu potenciálu aplikácie. Hoci bude môcť na diaľku ovládať erotické pomôcky cudzincov, s ním sa už, bohužiaľ, nikto „nepohrá“. Na to, aby človek mohol naplno vstúpiť do sveta „online radovánok“ mu preto odporúčam zadovážiť si vhodnú pomôcku.Tophy podporuje všetky interaktívne hračky pre obe pohlavia od značky Lovense a tiež kompatibilné produkty od We-Vibe, LELO, The Handy, LoveSpouse, Kiiroo či Svakom. Ja osobne som aplikáciu testoval s masturbátorom Lovense Gush, ktorý dokáže mužovi privodiť orgazmus bez použitia rúk.