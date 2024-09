Česká Zámena manželiek priniesla na obrazovky ďalšiu perlu. Na sociálnych sieťach ľudia kritizujú bizarné opatrenie matky Katky.

Každá rodina funguje trochu inak, má svoje pravidlá, na čom nie je na tom nič zvláštne. V českej reality šou Zámena manželiek však mamička prekvapila, ako bizarným spôsobom riadi domácnosť. Pred svojím synom totiž zamyká chladničku.

Zámena manželiek sa stala populárnou reality šou na Markíze, a to vďaka svojmu zaujímavému konceptu, ktorý často prinesie na obrazovku bizarné situácie. Na 10 dní si dve ženy (a niekedy aj muži) vymenia domácnosť, manželov aj deti. Slovenskú verziu nájdeš už len na VOYO, no česká verzia sa ešte vysiela a stále sa jej účastníkom darí prekvapiť.

V poslednej epizóde na TV Nova sa vymenili Renáta a Katka. Renátu však v Katkinej domácnosti prekvapili podmienky, v ktorých vymenená rodina žije.

„Prečo je u vás na chladničke kladka?“ spýtala sa Renáta Katky po skončení výmeny. Katkin manžel následne v ukážke vysvetľuje, že chladničku zamykajú kvôli ich synovi.





Bizarné opatrenie nezostalo bez pobúrenej reakcie divákov. Na sociálnych sieťach ľutujú Katkine deti a kritizujú neporiadok v domácnosti. „Odmenu by mali dostať deti, ktoré žijú ako zvieratá s petlicou na chladničke a jedlom na prídel,“ napísala komentujúca.

Iní zase Katku obhajujú, že domácnosť riadi s obmedzenými financiami: „Nekritizujem, ak je početná rodina, čo neviem, nečítala som to, a mama má odložené potraviny na jedlo a má to vypočítané, kedy čo bude variť a načo tie potraviny sú, a deti jej to berú, tak sa tu nepohoršujte nad zámkom. Za mňa je to okej, pokiaľ deti nerešpektujú, že je v domácnosti viac krkov.“