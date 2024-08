„Čo sľubuje rýchle a zázračné účinky, zväčša nefunguje,“ hovorí Michal Páleník, výživový poradca a CEO spoločnosti Planeat. Oplatí sa do „zázračných“ drinkov investovať?

Keď si otvoríš Instagram, už niekoľko rokov na teba okamžite vyskakuje množstvo reklám na kolagén. Tieto produkty sú doslova všade. Influencerky často propagujú svoje obľúbené značky alebo dokonca vlastné produkty. Svoj kolagén predáva napríklad Zuzana Plačková a už aj jej manžel René Rendy. Sľubujú zázraky, ako sú chudnutie, zdravá pleť, vlasy či nechty. Ako sa však zorientovať v širokej ponuke produktov, na čo sa sústrediť pri ich zložení a hlavne oplatí sa do „zázračných“ drinkov investovať?

Ceny kolagénov, ktoré propagujú influenceri, sa pohybujú od 30 do 50 eur. Queen bikini body od Zuzany Plačkovej, ktorý sľubuje chudnutie, stojí 55 eur. Každý chce mať krásnu pleť a vyzerať mlado, a preto sú kolagénové doplnky naozaj častým predmetom ženských diskusií. „Mala som 3-mesačnú kúru Queen kolagénu a výsledky boli rovnaké ako pri lacnejšej alternatíve z lekárne. Dajú sa kúpiť aj lacnejšie verzie. Je to to isté, len prebalené,“ píše komentujúca na známom fóre. „No mne sa cca po 2-3 mesiacoch užívania výrazne zlepšila najmä pleť a vlasy. Pri nechtoch nevidím rozdiel, tie si dávam robiť.“

„Vraj jediný kolagén, ktorý naozaj účinkuje, je rybací. Ja užívam kolagén tri mesiace a výsledky sú, samozrejme, viditeľné.“ Ako vidíš, v diskusiách o kolagénoch by sme vedeli stráviť hodiny. V článku si prečítaš o tom, čo si však o kolagénových suplementoch myslia odborníci. Odporučili by svojim klientom známe „instagramové“ produkty?

MUDr. Lucia Drahovská, dermatologička: Slovo kolagén pochádza z gréckeho slova „kolla“, čo znamená lepidlo. Preto doslova „lepí“. Je to jeden zo základných pilierov kostí, kože, svalov a väzov. Je to bielkovina najviac zastúpená v našom tele, ktorá začína klesať okolo 40. roku života.



Máme 4 typy kolagénov (I, II, III, IV). Typ I a III sú dva hlavné druhy kolagénu v koži, a preto ich prijímanie je najefektívnejší spôsob pri boji proti vráskam a zachovaní zdravej pevnej pružnej pokožky, krásnych vlasov a pevných nechtov.

Mýty vs fakty

Michal Páleník, výživový poradca a CEO spoločnosti Planeat, pre Refresher ozrejmil niekoľko mýtov a faktov o kolagéne. „Asi najväčší mýtus o kolagéne je, že vám zásadne zlepší zdravie kĺbov, kože a významne zosilnia svaly. V skutočnosti je okolo kolagénu vytvorená masívna lobingová bublina výrobcov a distribútorov prekrývajúca objektívnu realitu,“ hovorí.