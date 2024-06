Martina Schindlerová: Násilníci bývajú schopní manipulátori. Deti využívajú na dosiahnutie svojich cieľov (Rozhovor)

Speváčka si zaspomínala na ošiaľ počas prvého ročníka Superstar aj na temnejšie obdobie svojho života, čas zotavovania po bolestivom rozvode.

Keď v roku 2005 len ako šestnásťročná prvýkrát zaspievala v súťaži Slovensko hľadá Superstar, okamžite ohúrila nielen porotu vrátane nadšeného Paľa Haberu, ale aj tisícky Slovákov, vďaka ktorým sa prebojovala až do samotného finále. Tam napokon bola úspešnejšia Katka Koščová, ktorá vyhrala.

Martina Schindlerová (35) sa však spevu venovala aj naďalej. Vydala dva úspešné albumy Patríme k sebe (2005) a Čo sa to tu deje (2008). A hoci si potom na istý čas dala od muziky pauzu kvôli rodine a štúdiu, nakoniec sa k nej vrátila vo veľkom štýle singlom Radšej mi chýbaj. Tento rok potešila fanúšikov už dvoma novými skladbami. Vydá čoskoro celý album?



Aj na to sme sa jej pýtali v osobnom rozhovore. Prebrali sme nielen ošiaľ okolo Superstar, počas ktorého musela doma odpájať pevnú linku pre nával telefonátov a utekať pred fanúšikmi, ale všetky zásadné etapy jej života. Od vzťahov, založenia rodiny až po učenie na univerzite.

Talentovaná speváčka nám prezradila, ako vychováva svoje dve deti, čomu sa dnes venuje a aké má momentálne hudobné ambície. Okrem toho priblížila, ako zvládla náročný rozvod aj ako sa môžu týrané ženy brániť pred násilníkmi. Ak ťa bavia naše rozhovory, pridaj sa do klubu Refresher+ a čítaj všetok obsah na webe bez zbytočných obmedzení.

V tomto článku si prečítaš: Či jej pomohlo pri rozvode právnické vzdelanie.

Či aj svoje deti vychováva v kresťanskom duchu, tak ako bola vychovaná ona.

Či stále chodí s Marcelom Borisom.

Kto ju z posledných ročníkov Superstar najviac zaujal.

Či čoskoro konečne vydá aj nejakú rockovú baladu.

Zdroj: Refresher/Tomáš Biely

Moja prvá otázka je veľmi jednoduchá: ako sa momentálne máš a čo ťa dnes robí šťastnou?

Mám sa primerane svojim rozhodnutiam z minulosti. Byť šťastným považujem za našu hlavnú úlohu, aj deťom každý deň hovorím: „A buď dnes šťastný. A rozumný k tomu.“ (úsmev) Naučila som sa sústrediť sa na to, čo ma robí šťastnou. Dnes som šťastná, lebo som sa dobre vyspala, dala som si ráno fajnovú kávičku, vyprevadila som dcéru do školy, stihla som si potom zacvičiť, dať si studenú sprchu, aj som už spievala v skúšobni. Mám pekný deň.

Čomu sa dnes najviac venuješ? Čo ťa primárne živí?

Päť rokov som učila na Právnickej fakulte na Univerzite Komenského, ale časovo bol pre mňa masaker skĺbiť učenie so spievaním a s deťmi. Teraz sa venujem spievaniu a je to pre mňa práca snov, pretože milujem spievať. Živia ma vystúpenia a spolupráce na Instagrame. Študenti mi chýbajú, ale som vďačná, že som to zažila a zvládala.

Dvakrát do týždňa chodím na hodiny spevu, vystupujem, nahrávam, točím klipy, venujem sa komerčným aktivitám na sociálnych sieťach a sumarizujem album. Venovať sa hudbe je neviditeľná mravčia práca v tom, že nevidno ten obrovský kopec časovo náročných aktivít, milión stretnutí, spievania v skúšobni, hľadanie melódií, ľudí, peňazí, spoluprác, nahrávanie. Vidno iba ten vrchol, teda to, keď je úspešný singel alebo vystúpenie.

Keď si učila na univerzite, nezaľúbil sa do teba nejaký študent? Neprišlo ti nejaké vyznanie lásky, či už vo forme pošty, alebo na sociálnych sieťach? (úsmev)