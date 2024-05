Kapitán USA po výhre nad Lotyšmi venoval Slovákom srdcervúci odkaz: Rád by som toto víťazstvo venoval Pavlovi Demitrovi

Hokej nie je len o nekompromisnej hre na ľade. Američania výhrou nad Lotyšskom zaistili postup slovenského tímu a hru venovali slovenskej legende s číslom 38.

Na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji sa Slovákom podarilo postúpiť do štvrťfinále, v ktorom nastúpia proti Kanade, konkrétne vo štvrtok 23. mája v Prahe. K postupu nám dopomohli Američania, ktorí skórovali proti Lotyšom 6 : 3.

To, že našim hokejistom americký tím na čele s kapitánom Bradym Tkachukom „pomohol“ a postúpili vďaka nim zo skupiny, si hráči USA dobre uvedomujú. Po zápase s Lotyšskom sa ich kapitán prihovoril slovenským fanúšikom.

„Rád by som toto víťazstvo venoval Pavlovi Demitrovi. Bol to jeden z najlepších kamarátov môjho otca a do dnešného dňa spomína na ich priateľstvo,“ uviedol Brady. Tkachuk starší a Demitra sa poznali z hokejového prostredia a v NHL si vytvorili jedinečný vzťah.

Ako uvádza Šport.sk, otec 24-ročného kapitána doteraz nosí prívesok na kľúčoch s jeho dresom. „Pamätám si, že chodieval na moje a bratove tréningy. Vtedy to bola pre nás tá najviac cool vec na svete. Vždy keď hrám proti Slovensku, a hlavne na takomto turnaji, otec mi napíše, že teraz hráš za Pavla,“ spomína Tkachuk.

O živote Pavla Demitru nakrútili aj dokumentárny film s názvom 38. Film mapuje život slovenskej hokejovej legendy ako športovca, ale aj ako bežného človeka, na ktorého dodnes všetci spomínajú. Vo filme vystupoval aj Bradyho otec. „Pamätám si, ako robili s otcom rozhovor. Je to jeden z mála prípadov, keď som videl, že ho prepadli emócie, najmä pred kamerou. Ukázalo to, ako veľmi mu na ňom záležalo a ako ho mal rád,“ dodal Tkachuk.