Ramsay sa porozpráva so Slafkovským o jeho správaní. „Chce byť najlepší hráč tímu, ale to nie je cesta,“ povedal tréner

Juraj Slafkovský na tohtoročných majstrovstvách zatiaľ neskóroval a dostáva sa do konfliktov so súpermi.

Tréner slovenského národného tímu Craig Ramsay avizoval, že sa bude musieť porozprávať s Jurajom Slafkovským. Dôvodom je jeho výkon a správanie na tohtoročných majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Česku. Vyjadril sa tak v rozhovore pre Pravdu.

V stredu sa Slováci predstavili v Ostravar aréne v zápase proti Poľsku. Aj napriek triumfálnemu výsledku 4 : 0 boli ohľadom štýlu hry v zápase kritickí komentátori aj samotný tréner. Hovorilo sa primárne o tom, že hráči v druhej tretine poľavili a nehrali naplno. Pričom posledné dva góly naši skórovali až na konci tretej tretiny.

Juraj Slafkovský. Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Slafkovský sa na šampionáte správa nešportovo

Pravdepodobne najviac očakávaní majú fanúšikovia hokeja od Juraja Slafkovského, ktorý na majstrovstvá priletel zo zámoria. Tam hrá v drese Montreal Canadiens. Na tohtoročnom šampionáte však zatiaľ neskóroval a dostáva sa do verbálnych i fyzických konfliktov so súpermi. Mnohí si všimli, že pri stredajšom zápase nebola jednotka draftu vo svojej koži. Na frustráciu mladého hráča sa trénera spýtali novinári.

„Rozprával som sa s ním niekoľkokrát, aj pred zápasom s Poľskom, a rozprávať sa s ním ešte budem. Vytvára si na seba tlak, chce skórovať, chce byť najlepší hráč na ľade.

Lenže to nie je cesta, akou ísť do zápasov. Treba do nich nastupovať tak, že nájdete spôsob, ako byť platným členom tímu. Ak robíte správne veci, idete spoluhráčom príkladom. Potom veci do seba zapadnú,“ odpovedal Craig Ramsay pre portál.