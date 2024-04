Jonas Brothers presunuli európske turné. Fanúšikovia zúria, kvôli koncertom si už kúpili letenky a ubytovania za stovky eur

Koncerty odložili pre iné povinnosti. Vstupenka bude vraj platiť aj na neskorší dátum koncertu.

Kapela je zložená z troch bratov – Nicka, Joea a Kevina Jonasa. Preslávili sa najmä vďaka filmom z dielne Disney Channel. V súčasnosti sa venujú hudbe a aktuálne prebieha ich svetové turné, ktoré však cez leto prerušia.

Bratia o zrušení koncertov informovali na sociálnej sieti: „Presunuli sme dátumy európskych koncertov na neskôr. Uskutočnia sa však ešte tento rok. Je to pre to, aby sme sa mohli sústrediť na projekty, ktoré budú stáť za to. A tešíme sa na to, keď ich budeme môcť s vami prežiť.“ Aj napriek tomu, že vo videu fanúšikov uistili, že ich vstupenky budú platné aj v októbri, ich vysvetlenie sa nestretlo s pochopením a stali sa terčom obrovskej kritiky.

Fanúšikovia si už totiž kúpili lístky, zaplatili ubytovanie a mnohí z nich už majú aj letenky, pretože museli kvôli obľúbenému triu cestovať cez celú Európu.

Fanúšikovia na sociálnych sieťach zúria

Na Tiktoku je rad videí, v ktorých fanúšikovia vyjadrujú svoj nesúhlas s krokmi, ktoré kapela podnikla. V jednom videu fanúšička hovorí: „Povedali práve Jonas Brothers, že rušia koncert, lebo dostali lepšiu obchodnú príležitosť?“

Tí, ktorí si vstupenky zakúpili, hovoria, že nie je problém v tom, že koncert presunuli, ale v tom, že si spevácke trio neuvedomuje, že fanúšikovia všetky svoje plány prispôsobili koncertu. Kúpili si letenky, ubytovania, zrušili rôzne spoločenské udalosti a množstvo financií, ktoré investovali, sa im už nevráti. Ku kritike sa bratia zatiaľ nevyjadrili.