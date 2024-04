Forbes zverejnil rebríček najbohatších celebrít. Prvá päťka prekvapila, Kim Kardashian či Rihannu by si tam hľadal márne

Majetok niektorých z nich presahuje až 5 miliárd.

Svetoznámy magazín Forbes pravidelne zverejňuje rebríček najlepšie zarábajúcich celebrít, pričom do úvahy berie ich majetok a aktíva. Medzi osobnosťami, ktoré sa môžu pýšiť najväčším majetkom sa objavili stálice, ale i mená, ktoré by si možno nečakal.

1. George Lucas

Známy americký režisér sa zaslúžil o tvorbu kultových klasík ako je napríklad Star Wars či Indiana Jones.

Hodnota majetku: 5,1 mld. €

Zdroj: Wikimedia Commons

2. Steven Spielberg

Aj druhú priečku obsadil tvorca filmov. Spielberg si na svoje konto pripísal film Jurský park či E.T.

Hodnota majetku: 4,4 mld. €

Zdroj: Wikimedia Commons

3. Michael Jordan

Známy americký basketbalista a podnikateľ sa na nedostatok peňazí rozhodne sťažovať nemusí.

Hodnota majetku: 2,9 mld. €

Zdroj: Wikimedia Commmons

4. Oprah Winfrey

Americká moderátorka známa predovšetkým zo svojej vlastnej talk show The Oprah Winfrey Show.

Hodnota majetku: 2,5 mld. €

Oprah Zdroj: Instagram/@oprah

5. Jay - Z

Americký rapper a manžel speváčky Beyoncé je dlhoročne známy ako najbohatší raper.

Hodnota majetku: 2,3 mld. €

Zdroj: Wikimedia Commmons

6. Kim Kardashian

Americko.arménska podnikateľka a hviezda reality šou Keeping Up With the Kardashians a The Kardashians úspešne podniká vo viacerých oblastiach, má aj vlastnú módnu značku Skims a veľká časť z jej príjmov je práve z Instagramu.

Hodnota majetku: 1,5 mld. €

Kim Kardashian West. Zdroj: Instagram / Kim Kardashian

7. Peter Jackson

Novozélandský režisér je známy predovšetkým za tvorbu trilógií Pán Prsteňov a Hobit.

Hodnota majetku: 1,3 mld. €

Zdroj: Wikimedia Commons

8. Tyler Perry

Americký herec a scenárista má tiež majetok nad jednou miliardou.

Hodnota majetku: 1,2 mld. €

Zdroj: Wikimedia Commons

9. Rihanna

Barbadoská hviezda je nielen úsepšná speváčka a skladateľka, ale tiež podnikateľka. Má vlastnú módnu aj kozmetickú značku Fenty.

Hodnota majetku: 1,2 mld. €

Rihanna podpísala svoj prvý kontrakt, keď mala iba 16 rokov. Zdroj: TASR

10. Tiger Woods

Americký golfista bol dlhodobo jedným z najlepšie zarábajúcich športovcov planéty.

Hodnota majetku: 1,2 mld. €