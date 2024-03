Jazdí na sanitke po okolí Poltára. Pri zachraňovaní života sa mu vyhrážali smrťou, videl aj červy na tele (ROZHOVOR)

Práca záchranárov v sanitke je mnohokrát stresujúca, nesmierne zodpovedná a takisto dôležitá. Svoje o tom vie aj mladý záchranár zo stredného Slovenska, ktorý v rozhovore pre Refresher prezradil viacero detailov a zaujímavostí zo sveta tejto profesie.

Zachraňujú ľudské životy, často sú prvým kontaktom s pacientom, no ich úlohou je niekedy dokonca robiť kvázi taxikárov. Práca záchranárov vie byť aj v rámci jednej služby skutočne rôznorodá, čo nám potvrdil aj 29-ročný záchranár a vodič sanitky z okolia Poltára, ktorý sa tejto práci venuje šiesty rok.

Refresher je oboznámený s identitou respondenta, jeho skutočné meno však z dôvodu citlivosti informácií neuvádzame.

Na aké zásahy chodíš najčastejšie?Väčšinou nejde o také zásahy, aké by sme mali robiť. Riešime aj veci, ktoré by sme ani nemali. Niekedy hovoríme, že robíme doslova taxikárov. Ľudia si často volajú záchranku len preto, aby sme ich odviezli do Lučenca na urgent, kde budú uprednostnení aj na dodatkových vyšetreniach. Pacienti zleniveli, chodíme často aj k ľuďom, ktorí dostanú horúčku. Poisťovne to vedia ľuďom pokryť, inak by si podľa mňa rýchlo rozmysleli, kedy je skutočne potrebné volať záchranku.

Ako si spomínaš na svoje začiatky v tejto profesii?Začínal som pred piatimi rokmi. Okrem toho, že som šofér záchranky, môžem robiť aj záchranára, keďže na to mám vzdelanie. Často som však len v pozícii šoféra. Na Slovensku sú však aj takí, ktorí robia aj šoférov, aj záchranárov, no nemajú na to potrebné vzdelanie. Toto by som si ja na krk nikdy nevzal, pretože ak je výjazd k vážnemu prípadu a ty nevieš, čo presne máš robiť, tak je to hazard so životom.

Čo ťa na tejto práci najviac baví?Táto práca sama osebe ma baví. Keď máme za sebou výjazd, pri ktorom sme niekomu zachránili život, tak ten pocit je na nezaplatenie. Pre tieto momenty sa to oplatí robiť, chceme pomáhať ľuďom.

Naopak, čo je najviac iritujúce?Najviac ma nebavia práve výjazdy, kde ide o banality. Možno až 90 percent našich výjazdov je k ľuďom, ktorí si o druhej v noci zavolajú záchranku, lebo majú vyšší tlak alebo ich bolí brucho. To nie sú život ohrozujúce situácie. Z podobných výjazdov odchádzame riadne demotivovaní a niekedy aj znechutení, pretože v rovnakej chvíli môžeme chýbať inde, kde nás skutočne potrebujú. Nedávno nás vyslali za pánom, ktorého rozbolela hlava. Poriadne sme ani nevedeli, čo vlastne máme riešiť. Tieto prípady by sa mohli oveľa lepšie triediť aj na operačnom stredisku. Na ich obranu, ľudia dnes dokážu povedať čokoľvek, môžu aj klamať, len aby prišla záchranka. Na operačnom stredisku ich však nevidia, nevedia, či ide o pravdivé reči alebo klamstvá. Ak by nevyslali záchranku a niečo by sa na danom mieste skutočne stalo, bol by z toho veľký problém.

Na aký najhorší moment z práce si spomenieš?Najhoršie je, keď niekoho poznáš alebo je to tvoj známy. Raz nám po nehode