TOP hudobné novinky tento týždeň: Vypočuj si Gunnu v tracku s Offsetom aj album Shimmiho a raperky Flo Milli

V posledných dňoch uzreli svetlo sveta skvelé skladby a projekty nielen v Amerike, ale aj v domácom prostredí. Skontroluj ich.

V redakcii počúvame každý deň toľko nových skladieb a ucelených projektov, že niekedy sotva počujeme jeden druhého. Od tohto týždňa sa pokúsime pravidelne zhodnotiť najlepšie single, albumy či EP-čká z predchádzajúcich siedmich dní, aby ti neušlo nič podstatné.

Nižšie nájdeš TOP hudobné novinky od Gunnu s Offsetom, populárnej raperky Flo Milli, Shimmiho, ale chýbať nemôže ani Justin Timberlake a jeho šiesty sólový album Everything I Thought It Was.

1. Gunna feat. Offset – Prada Dem

Gunna je po prepustení z väzby v životnej forme, o čom nás presvedčil aj vo svojom novom tracku Prada Dem, na ktorom spolupracoval s Offsetom. Šťavnatú skladbu plnú menovania high fashion značiek a luxusných produktov nájdeš neskôr na raperovom albume G5*, ktorý uzrie svetlo sveta niekedy v roku 2024. Videoklip vznikol v ikonickom obchode módneho domu Prada v New Yorku.

2. Flo Milli – Fine Ho, Stay

Flo Milli patrí medzi najvyhľadávanejšie ženské raperky v posledných rokoch a svoju pozíciu sa pokúsi obhájiť aj novým albumom Fine Ho, Stay, ktorý vydala 15. marca na všetkých streamovacích platformách.

24-ročná interpretka zo štátu Alabama týmto dielom ukončuje jednu etapu svojho života, pričom v trackliste nájdeš okrem iných aj hity ako Never Loose Me (aj v remixe s Cardi B a SZA) či Got The Juice. Celý album Fine Ho, Stay je dokonalou fúziou R&B, rapu a popu, ktorý ti zaručene spríjemní aj upršaný deň.

„Na albume som pracovala uväznená tak dlho a mojím jediným cieľom bolo priniesť fanúšikom svoje najlepšie dielo a naďalej rásť ako umelkyňa. Musela som dať dokopy dievčatá na remix Never Lose Me. Neprestanem Flo Milli SHIT,“ uviedla interpretka vo vyhlásení.

3. Don Toliver – Deep In The Water

Raper Don Toliver, ktorého dostal medzi elitu Travis Scott, prežil pravdepodobne najšťastnejší týždeň vo svojom živote, keď s partnerkou Kali Uchis privítali na svete prvé spoločné dieťa, zdravého chlapca.

Ako oslavu vydal čoskoro 30-ročný rodák z Houstonu novú skladbu s názvom Deep In The Water. Jedna z najosobnejších záležitostí v kariére interpreta dostala intímny videoklip, v ktorom sa striedajú zábery umelca v modro sfarbenej izbe. Uchis drží v náručí novorodenca a Toliver spieva refrén: „Deep in the water, far as I can see. Deep in the water, through your pregnancy.“

Don Toliver zároveň svojim fanúšikom sľúbil, že nový album vydá ešte tento rok.

4. Justin Timberlake – Everything I Thought It Was

Najväčší hudobný release tohto týždňa má na svedomí Justin Timberlake. Hviezdny spevák a člen chlapčenskej skupiny *NSYNC vydal svoj šiesty sólový album s názvom Everything I Thought It Was.

Novinka obsahuje 18 skladieb a trvá skoro 80 minút, počas ktorých 43-ročný interpret predvádza všetky rokmi nadobudnuté zručnosti a odhaľuje svoje súkromie, životnú cestu aj príbeh. Album Everything I Thought It Was je perfektnou zmesou popu a tanečných rytmov, ktorý ti nedovolí vydýchnuť ani na sekundu.

Medzi hosťami nájdeš mená ako Fireboy DML, Tobe Nwigwe a prekvapivo aj *NSYNC na skladbe Paradise.

5. PARTYNEXTDOOR – R E A L W O M A N

Posledná zahraničná hudobná novinka, ktorá nás oslovila tento týždeň, je dielom kanadského umelca menom PARTYNEXTDOOR.

Jeden z najlepších R&B spevákov v poslednom desaťročí potvrdil na skladbe R E A L W O M A N svoje kvality a počas približne troch minút vyznáva svoje city žene, do ktorej je bláznivo a hlboko zamilovaný. Klobúk dole. Presne takto si to predstavujeme a už sa tešíme na ďalšie novinky z portfólia Partynexdoora.

6. Shimmi feat. SIMILIVINLIFE – AM4 by GABRIELL

Záver zoznamu najlepších tohtotýždňových hudobných noviniek patrí slovenskému raperovi Shimmimu, ktorý vydal 15. marca nový album s názvom BENIHANA. Na projekte nájdeš 15 skladieb a zvučných hostí ako Yzomandias, Nik Tendo, Luca Brassi10x alebo SIMILIVINLIFE, s ktorým nahral singel AM4 by GABRIELL aj so sprievodným videoklipom.

Obaja interpreti zostali verní svojmu charakteristickému prejavu a výsledkom je chytľavá záležitosť s perfektnou produkciou od Nuriho, ktorú budeme mať nepochybne v playliste dlhší čas.

Album nájdeš na streamovacích platformách.