Vo veku 34 rokov zomrel známy slovenský DJ, spolupracoval s Rytmusom aj so Separom. Hudobná scéna mu venovala posledný odkaz

Rodák z Rimavskej Soboty zomrel pre genetické ochorenie aorty v pražskej nemocnici.

Slovenský dídžej Ľubomír Rác, ktorý vystupoval pod pseudonymom Just Frost, náhle zomrel vo veku 34 rokov. Spolupracoval s viacerými známymi interpretmi domácej scény, ako napríklad s Rytmusom, Egom, so Separom, s DJ-om EKG či Milanom Lieskovským.

Jeho choroba mala veľmi rýchly spád. Len pred pár týždňami mu diagnostikovali ochorenie srdcovej aorty a následne ho mala čakať operácia. „Ľubkovi diagnostikovali raritné genetické ochorenie srdcovej aorty. Mal ju veľmi zväčšenú. Podobne bol na tom aj jeho otec,“ vyjadrila sa matka zosnulého Ľubomíra pre Nový Čas. Tú údajne trápi práve to, že lekári ho podrobne nesledovali, keďže toto ochorenie mali v rodine.

Po lekárskej kontrole ho hospitalizovali v nemocnici v Rimavskej Sobote a minulý utorok ho previezli do Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave, odkiaľ ho previezli do Nemocnice Na Homolce v Prahe. Po uvedení do narkózy mu hneď na začiatku operácie praskla aorta a nemocničný personál už Ľubomírovi nedokázal pomôcť.

Posledné slová mu venovali viacerí kolegovia z hudobnej brandže, medzi nimi aj kolega DJ Milan Lieskovský: „Kamoš, toľko sme spolu nakecali... Toto sa nemalo stať, drž sa tam hore.“ Just Frost mal za sebou vyše 20-ročnú kariéru. Najsilnejším zážitkom bolo preňho účinkovanie s dvoma talianskymi dídžejmi – Merk & Kremont.

Ľubomírova priateľka, syn Leon a najbližšia rodina chystajú pre neho nezabudnuteľnú rozlúčku v Prahe. „Odovzdala som bozky a pohladenia od synčeka Leonka, od babky... od všetkých priateľov, kolegov a kamarátov, ktorí nám kondolovali,“ povedala mama.