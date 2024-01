„Rozplývam sa jej v ústach a ona nenásytne prehĺta.“ Text v školskej učebnici pohoršil rodičov, znie vraj ako tvrdé porno

Nezvyčajný text v učebnici pre 3. a 4. ročník základnej školy zaskočil rodičov. Mnohí ho považujú za nevhodný.

„Právě mě lízá líná Líza z Liberce.“ Touto vetou autorka začína a zďaleka nie je jedinou, ktorú možno považovať za kontroverznú. Klasické frázy používané v minulosti nahradila novými, ktoré nápadne pripomínajú sexuálny podtón. Okrem toho na konci knihy uvádza, že zdôrazňuje, aby deti chápali význam uvedených slov.

Jsem divnej jen já, nebo je ten text tvrdé porno..? 😅 pic.twitter.com/YsDZPzCdd5 — Ošetřovatel skotu (@osetrovatel) January 22, 2024

Rodičia začali komentovať nezvyčajnú úlohu na sociálnej sieti X (predtým Twitter). „Líza slíbila Libuši, že jí dá líznout.“ Na sieti sa rozpútala vášnivá diskusia o tom, čo tieto slová znamenajú. Vysvetlenie je pomerne nevinné. Podľa vydavateľstva ide o obyčajnú lízanku.

Hovorkyňa vydavateľstva Albatros sa vyjadrila, že kniha, ako uvádza aj jej podtitul, obsahuje vylomeniny s vymenovanými slovami. Primárnym zámerom bolo vraj vytvoriť príbehové texty s vysokou frekvenciou precvičovaného javu a zábavnou formou naučiť deti pravopis, ktorý im pomôže zapamätať si gramatiku.

„Pokiaľ ide o uvedené vety, sú vytrhnuté z kontextu. Na to, aby dieťa rozpoznalo, že ide o lízanku, je potrebné použiť slovesá lízať a prehltnúť (polykat),“ uviedla pre Blesk Jana Fikotová. Podľa nej inak nedostali žiadne pripomienky od rodičov, učiteľov ani psychológov.

K textu sa pre Blesk vyjadrila aj detský psychoterapeut, uviedol, že by takéto zavádzajúce vety radšej vynechal. „Z hľadiska ľubozvučnosti to znie zaujímavo, ale nie pre školákov tretej a štvrtej triedy. Som konzervatívny, vybral by som pre nich zrozumiteľný obsah z detského sveta. Skryté vety by som tam naozaj nedával, aj keď môžu byť vtipné a na rozdiel od dospelých, mladí žiaci nemusia vidieť dvojzmysel. Mali by zodpovedať ich veku, mať jasnú líniu bez vtipov,“ povedal psychoterapeut Miloslav Čedík.

Ondřej Prokop, predseda pražského hnutia ANO, sa už ku kontroverznej učebnici vyjadril. „Zdá sa vám to normálne? Chcel by som len povedať, že premiér je učiteľ, rovnako ako minister vnútra,“ napísal na sociálnej sieti.