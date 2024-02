Jeho videá sa stali virálnymi zo dňa na deň. Harry Humenčan baví na Instagrame tisíce Slovákov

Pre zábavu s kamarátmi sa Martin Luther rozhodol vytvoriť krátky deepfake film pomocou AI programu. Rozhodol sa ho zdieľať na Instagrame a v priebehu pár dní ho videlo takmer milión divákov.

Martin má 30 rokov a šéfuje kreatívnemu oddeleniu, kde sa venujú marketingu pre mobilné hry a aplikácie. V priebehu niekoľkých dní získal takmer milión videní a 40-tisíc lajkov vytvorením deepfake videa, ktoré stvárňuje Harryho Pottera alias Harryho Humenčana a pomocou východniarskeho nárečia dabuje scénky z filmu. Nadšení ľudia si pýtajú ďalšie časti. Zaujímalo nás, ako celý nápad vznikol a aké sú ďalšie Martinove plány.

„Začalo sa to v decembri, keď som urobil kamarátom zo srandy taký 25-minútový film o Harrym Humenčanovi. Upravenú verziu som skúsil dať aj online a ľudí to zaujalo a pobavilo. Začali mi písať, kedy bude part 2. Za prvých pár dní to nabralo veľkú popularitu a začali pribúdať aj followeri, niečo okolo dvoch tisíc nových. Ja som vlastne ani nemal v pláne pokračovať. Po pozitívnych ohlasoch, ktoré video získalo, som začal uvažovať aj nad druhou časťou,“ hovorí Martin.

„Nepovedal by som, že som vtipný človek alebo humorista, no tieto vtipy sa ľuďom páčia. Miesta a situácie, ktoré spomínam, východniari skutočne zažívajú a vedia sa s tým stotožniť. Pochádzam z Humenného a ako malý som chodil do Základnej školy Pugačevova, čo je jednou z hlavných zápletiek mojich príbehov. Tá škola je moja srdcovka a mal som ju veľmi rád.“

Martin hovorí, že mu s nápadmi pomáhajú aj kamaráti: „Mám aj partiu kamošov, ktorí mi pomáhajú s námetom alebo keď im niečo napadne, poradia mi, za čo som im veľmi vďačný. Je super mať takých ľudí okolo seba.“

Práca s AI softvérom je náročná

Spracovanie prvého videa mu trvalo až tri dni, ale momentálne má vraj jedno video kompletne hotové už za 10 hodín. „Z prvej verzie možno pridám nejakú upravenú ukážku, lebo je plná interných vtipov pre mojich kamarátov. Vytvorenie videa trvá dlho, pretože je tam piplačka so strihaním a generovaním hlášok.“

Martin ďalšie témy zatiaľ riešiť nechce. „Páči sa mi svet, ktorý sa zatiaľ vytvára a je o tom, že sa malý chlapec Harry dozvedel, že je z Humenného a ide na Základnú školu Pugačevova, kde zažíva rôzne momenty. Idem postupne ďalej. Ľudia si to pýtajú, takže ďalšie časti budú na seba nadväzovať.“

„Je to taký môj Humenčan Verse.“

Martin nám prezradil, že svoju tvorbu robí zatiaľ len pre zábavu a nemá od nej žiadne veľké očakávania. Predstava, že by to prinieslo aj nejaké eurá, je pre neho zaujímavá, ale nechce predbiehať. Snaží sa robiť to, čo ho baví, a je rád, keď tým zaujme publikum.

Zaujímalo nás, či si Martin bral inšpiráciu aj od Dana Dreva, pretože pracujú s rovnakou postavou, Harrym Potterom. „Dano Drevo je pre mňa legenda, má špeciálne miesto u mňa v srdci. Videá sme dokola s kamošmi pozerali na strednej aj vysokej škole. Nemôžem však povedať, že by ma to inšpirovalo. Nerobím to kvôli tomu, aby som išiel v jeho šľapajach. Jediný spojovník medzi nami je Harry Potter. Ja si chcem tvoriť vlastný vesmír Humenčana Harryho. Robím to len kvôli zábave a nejaké lajky a videnia ma teraz nezaujímajú.“

Harry Potter je Martinova srdcovka

Harry Potter je významnou postavou v Martinovom živote. Je to aj dôvod, prečo si do videí vybral práve jeho príbeh. Prezradil nám, že ho pozerával ešte ako malý na kazetách a prvú časť poznal naspamäť. „Som určite Potterhead. Filmy pozerám aj párkrát do mesiaca. Mám to pustené v pozadí pri robote alebo len tak. Je to super oddychovka.“

Nástrojov na generovanie AI videí či fotiek nájdeme na internete veľa. Niektoré sú free, iné zasa spoplatnené. Martin pracuje so softvérom Elevenlabs, za ktorý platí mesačne približne 30 eur: „Je to AI softvér, kde si vieš nahrať rozličné hlasy, systém sa ich naučí a potom vieš písať text, ktorý ten systém číta v konkrétnom hlase, ale je to komplikovanejšie, pretože sa musím veľa hrať aj s intonáciou. Niekedy musím 30-krát vygenerovať rovnakú vetu, kým nie som úplne spokojný s tým, ako to znie. Niektoré postavy majú aj viac hlasov či intonácií, ktoré som musel použiť, takže to mám porozdeľované napríklad na Harry kľudný, Harry kričí, Harry smutný a podobne. Dávam si veľmi pozor na to, aby to znelo dobre, lebo tak by to bavilo pozerať mňa.“

Tvorba deepfake videí môže byť kontroverzná, podľa Martina môžu byť aj nebezpečné: „Napríklad keď sa šírili videá pred voľbami. Je veľmi jednoduché oklamať ľudí a jediná vec, ako proti tomu bojovať, je kriticky myslieť a overovať si informácie. Náročnejšie je to pri staršej generácii, ktorá ani nevie, že je niečo také možné. Myslím si, že by sa malo robiť viac osvety a rôznych kampaní, aby sa v tejto téme ľudia vzdelali viac.“

Martin hovorí, že jeho tvorba má hranice. Dôležité pre neho je tvoriť bez nadávok alebo hanlivých vyjadrení či rasizmu. „Bál som sa, že moje videá budú vadiť napríklad dabérom Harryho Pottera, keďže používam ich hlasy. Našťastie to berú ako vtip a niektorí mi dokonca video aj prezdieľali.“