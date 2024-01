HorsegiirL: Berlínska DJ-ka s alter egom koňa. Miluje mrkvu, vôňu pokosenej trávy a nenávidí jednorožcov

Neukazuje pravú tvár a hovorí, že žije na farme. Jej hity dobýjajú elektronickú hudobnú scénu od Európy až po Ameriku, medzi fanúšikmi má aj zvieratá.

Excentrická berlínska DJ-ka nemá umelecké meno HorsegiirL len tak pre nič, za nič. Nielen na párty, ale aj v bežnom živote totiž nosí na hlave masku koňa. Jej skutočná identita je neznáma, ako kôň sa volá Stella Stallion. Novinári, ktorí s ňou robia rozhovory, musia podpísať špeciálnu dohodu o tom, že komunikujú s „ľudskou entitou koňa“ a nikdy nemôžu prezradiť jej pravú identitu. V hudobnom, ale aj módnom priemysle urobila zo seba kultovú postavu aj vďaka výstredným lookom. „Som len dievča zo stodoly, ktoré si čoraz viac užíva mestský život a svet módy,“ hovorí v rozhovore pre British Vogue.

Umelkyňa stojí za mnohými hitmi, no jedným z najvirálnejších letných songov je My Barn My Rules, ktorý si získal popularitu najmä na Tiktoku. Ústrižky z pesničky sa často objavujú v tanečných videách. DK-ka dobýja Európu aj Ameriku, stihla už nahrať set pre renomovanú hudobnú platformu Boiler Room. Z úspechu sa veľmi teší. „Vždy som robila hudbu. Nemyslela som si, že ako kôň si vybudujem kariéru v hudbe. Nevedela som, či to bude možné. Hudbu som však milovala odmalička,“ cituje DJ-ku portál Gay Times.

V článku sa dočítaš, prečo nemá rada jednorožcov, prečo závidí kravám a čo si myslí o zebrách. Hovorí o sebe skutočne ako o zvierati a medzi jej „fanúšikov“ vraj patria aj zvieratá. Prečítaj si o berlínskej DJ-ke.

Ak ťa bavia tak trochu bizarné témy, prečítaj si článok o bizarnom fenoméne Hello Kitty. Máme pre teba aj skutočný príbeh lásky medzi ženou a hadom. Pre exkluzívny obsah sa staň členom klubu Refresher+.

Zdroj: Instagram @horsegiirl420

Vyrastala na farme a myslí si, že kone boli vždy cool

„Horse rights, human rights!“ píše na svojom Instagrame. Vlastným menom sa volá Laura Chuala Hinrichs. Laura, pôvodom z Nemecka, je známa nielen ako DJ-ka, ale aj ako speváčka a skladateľka z Berlína. V minulosti vydávala hudbu pod menom Chu, no dnes ju po celom svete poznajú vďaka postave HorsegiirL. Pod alter egom koňa Stella Stallion vystupuje od Európy až po Miami, jej domovom je farma s názvom Sunshine Farms.