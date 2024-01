Manželský pár zneužíval a vraždil aj vlastné dcéry. Len jedna z obetí prežila

Fred a Rosemary Westovci mali na svedomí najmenej 30 ľudských životov. Ich obete boli výhradne ženy, ktoré opakovane sexuálne zneužívali a mučili.

„Všetko bolo zo začiatku fajn,“ spomína jedna z obetí. „Išli sme autom cez Cloucester a rozprávali sme sa len o rodine. Keď sme prišli na miesto, Fred sa ma spýtal, či by som nechcela sex. Odpovedala som, že k tejto konverzácii sa už nemienim vracať, on však povedal svojej žene, nech skontroluje, či som vlhká. Než som stačila čokoľvek urobiť, mala som Rosinu ruku v rozkroku. Začali sme sa biť. Potom ma Fred buchol do hlavy a prebrala som sa až na to, že som mala ruky zviazané a Fred mi obmotával okolo hlavy pásku, takže som nedokázala vydať ani slovo. Potom sme prišli k nim domov a tam sa začalo peklo.“

Fred West bol navonok obyčajný človek, ktorý sa ničím zásadným nelíšil od ostatných. Ako je možné, že bol tento človek zároveň jedným z najstrašnejších britských vrahov?

Fred West Zdroj: True Crime Central

Fred sa narodil 29. septembra 1941 v malej dedinke Much Marcle západne od anglického mesta Gloucester. Mal šesť súrodencov, blízky vzťah však mal len s jedným z nich, s bratom Johnom. Fred nevedel čítať ani písať, lebo nedokončil ani povinnú školskú dochádzku. Komunikovať však dokázal výborne.

Prvý sex mal s matkou

Freda už ako malého rodičia sexuálne zneužívali. Táto trauma viedla k tomu, že ešte ako dieťa začal zneužívať zvieratá. Jeho otec ho učil, ako uchopiť počas sexu ovcu, aby nekopala. Podľa jeho otca bolo totiž povolené všetko, čo v človeku vyvoláva potešenie, takže podľa neho neexistovali žiadne morálne ani etické obmedzenia.

V roku 1958 bol Fred West účastníkom dopravnej nehody, pri ktorej utrpel vážne zranenie hlavy. Podľa súdneho znalca sa mu poškodila časť mozgu, ktorá formuje osobnosť. Zranil si aj nohu a začal krívať. Bol to nízky neatraktívny človek a zranenie nohy len prehĺbilo jeho trápenie. Podľa portálu serialkillers.cz to v ňom vyvolávalo ešte väčší hnev, a pokiaľ ho nejaká žena odmietla, jednoducho ju znásilnil. Prvý trestný čin, ktorý Fred spáchal, bolo znásilnenie jeho 13-ročnej sestry, ktorá s ním otehotnela. Keď sa ho policajti pýtali, či tento čin ľutuje, odpovedal: „A nerobia to takto všetci?“ Rodičia ho preto vyhodili z domu.

Deti boli len príťaž

Fred začal v roku 1961 pracovať ako robotník na zaoceánskych lodiach. Stretol prostitútku Renu, ktorá bola v piatom mesiaci tehotenstva. Keď sa dieťa narodilo, Fred si ho osvojil. Dievčatku dali meno Charmaine, no situácia preň v rodine nebola vôbec ľahká. Od malička sa k dcére mama s otcom správali hrubo a nevenovali jej výchove dostatok času. O dva roky sa im narodila Ann-Marie, no situácia sa nezlepšila.

Rena West Zdroj: True Crime Central

Keďže nemali stabilnú prácu, nemali ani dostatok peňazí. Bývali v malom karavane. Mama Rena sa niekedy neukázala celé týždne doma a výchovu nechávala na Freda. Tomu s výchovou pomáhali jeho milenky, ktoré si občas nasťahoval k sebe domov.

V roku 1965 sa rozišli a Fred si deti nechal vo svojej starostlivosti. Výchovu však sám nezvládal, a tak si najal 16-ročnú Ann-McFall ako opatrovateľku. Fred ju presvedčil, aby sa k nim nasťahovala a aby bývali všetci spolu v karavane.