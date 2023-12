Chanel žaluje Notino: český predajca musí prezradiť, odkiaľ má luxusné parfumy

Spoločnosť Chanel si veľmi dobre vyberá partnerov, ktorým svoj tovar umožní predávať. České Notino medzi nimi nie je, no luxusné parfumy a kozmetiku aj tak predáva.

Francúzska luxusná značka Chanel žaluje českého predajcu parfumov a kozmetiky Notino. Chce vedieť, kde nakupuje produkty, ktoré ďalej predáva vo svojom e-shope. O spore informujú Hospodářské noviny.

Spoločnosť Chanel si veľmi dobre vyberá partnerov, ktorým svoj tovar umožní predávať. Zmluvu podpíše iba s tými, ktorí splnia prísne požiadavky. V „exkluzívnom klube“ je v Česku iba sedem firiem a Notino sa medzi nimi nenachádza. A to aj napriek tomu, že ide o jedného z najväčších predajcov parfumov a kozmetiky v Česku a na Slovensku.

Zdroj: Eurovea

Notino musí ísť s pravdou von

Podľa Forbesu má za sebou Notino najlepší rok v histórii s obratom viac než miliarda eur. No už roky sa márne snaží presvedčiť Chanel a stať sa oficiálnym predajcom ich produktov. Firme do kariet nehrá ani najnovšie rozhodnutie súdu.

Súd dal po šiestich rokoch za pravdu luxusnej značke Chanel, ktorá Notino zažalovala. Český predajca bude musieť podľa nariadenia súdu prezradiť, kto mu produkty luxusnej značky dodáva.

Napriek tomu, že Notino ani zďaleka nespĺňa prísne pravidlá a podmienky predaja, ktoré určuje Chanel, svetoznáma značka zatiaľ nepožaduje stiahnutie produktov z predaja. V e-shope aj v kamenných predajniach v Česku a na Slovensku si tak zákazníci aj naďalej môžu zakúpiť kozmetiku a populárne vône značky Chanel, ako napríklad N°5 či Coco Mademoiselle.

Ak by sa však preukázalo, že ide o fejky, nielenže by im hrozil trest, ale mohlo by to vážne poškodiť aj renomé firmy. Spochybnilo by to totiž pravosť aj ostatných značiek parfumov, ktoré predáva.