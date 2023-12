10 osobných otázok na TikTokera Samuela "Samozvaného" (CLOSE FRIENDS)

Čo o sebe prezradil populárny TikToker?

Samuel "Samozvaný" prijal naše pozvanie do formátu Close friends. Odpovedá na osobné aj zábavné otázky a prezrádza napríklad aj to, čo ho najviac vytáča na Slovákoch, ale aj čo by povedal svojmu dieťaťu, keby sa mu zdôverilo že je gay/lesba?