Ľutuje Lindita, čo povedala o Rasťovi?

Ruža pre nevestu sa na Markíze dočkala ďalšieho pokračovania a my ti prinášame rozhovory s vypadnutými účastníčkami a Mišom Totkom. Šou je už v plnom prúde a tentokrát sme v Refresheri privítali Linditu. Na vile síce pobudla len krátko, no aj tak stihla rozpútať poriadnu drámu. Lindita opustila vilu v 6. diele spolu so Zuzkou a Lexi.

Lindita nám prezradila, ako spätne reaguje na svoje vyjadrenia o Rasťovi a celú drámu so Zuzkou a ostatnými dievčatami na vile. Povedala nám aj to, ako sa dostala k šamanstvu a čo presne praktikuje. Reagovala aj na videá z internetu, ktoré sa jej týkajú, a vyjadrila sa napríklad aj k Miňovým videám, kde o nej rozpráva – vrátane toho, čo vlastne robila v garáži, ktorá kolovala po internete.

Okrem toho nám porozprávala aj o svojich prvých zásnubách, ktoré zažila už v devätnástich rokoch. Ako vnímala celú šou – od príchodu až po odchod z vily? Zmenila by niečo? Toto všetko a ešte oveľa viac sa dozvieš v rozhovore.

Lindita si z vily odnáša množstvo zážitkov. Do šou prišla spolu s Jamínou a Karolínou ako porotkyňa vnútornej krásy Miss Ruže. Pri prvom zoznámení s Rasťom si všimla Aničkin rúž na jeho zuboch, a aj kvôli tomu sa o ženíchovi nepekne vyjadrila.

Problém s tým nemalo len jedno dievča, ale viaceré. Stihla s Rasťom absolvovať aj krátke rande, počas ktorého mu doslova odovzdala knihu o sebe. Tesne pred ceremoniálom si svoje slová musela pred Rasťom obhájiť, čo sa jej však nepodarilo, a na ceremoniáli ružu nedostala.