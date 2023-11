ALAÏA, Proenza Schouler alebo Y/Project. Spoznaj originálne high fashion značky, ktoré nenosí každý

Upriam svoju pozornosť na neopozerané módne domy a svoje outfity posunieš na úplne novú úroveň.

High fashion je súčasťou našich každodenných životov, a to bez ohľadu na to, či si ju môžeš dovoliť alebo nemáš žiadny záujem o jej dianie. Zo sezónnych kolekcií známych módnych domov čerpajú inšpiráciu všetky menšie aj dostupnejšie značky.

Dnes sme sa preto rozhodli venovať pozornosť luxusným odevným spoločnostiam, ktoré ponúkajú atraktívne dizajny, ale neuvidíš ich na každom, ako napríklad oblečenie a doplnky s monogramom Louis Vuitton, Gucci, Balenciaga, Christian Dior a podobne, proti ktorým, samozrejme, nič nemáme.

Vďaka tomu, že sú pomerne nenápadne, sú ideálnou voľbou pre ľudí, ktorí si potrpia na prvotriednej kvalite a originálnom dizajne, ale zároveň nechcú zapadnúť v dave. Za niekoľko mesiacov sa môže všetko zmeniť, a preto im daj šancu čo najskôr, ak ti to bankový účet dovolí.

ALAÏA

Zoznam otvárame trochu paradoxne ikonickým módnym domom, ktorý však pozná minimum ľudí mimo odevného priemyslu. Maison ALAÏA založil tuniský návrhár Azzedine Alaïa v roku 1964 s cieľom určiť hranice medzi módou a inými umeleckými oblasťami. Parížsky ateliér s dušou haute couture, prostredníctvom dizajnov oslavuje silu ženskosti a nadčasovosť krásy aj o takmer šesťdesiat rokov neskôr.

V súčasnosti pod vedením kreatívneho riaditeľa Pietera Muliera, ktorý pokračuje v hľadaní dokonalosti a modernosti, pričom zdieľa rovnakú vášeň pre umenie a precíznu techniku ako zakladateľ domu. Všetko s dotykom antverpskej módnej školy, ktorú dostal do high fashion Raf Simons.

ALAÏA predstavuje odvážne návrhy a oslavuje nadčasovú ženskú krásu. Zdroj: ALAÏA

Mulierova práca oživuje prelomové dedičstvo ALAÏA – v podobe materiálov a strihov, čistoty línií aj konštrukcie jednotlivých odevov. Tvorba značky presahuje odevný priemysel. Stelesňuje oddanosť ženskosti, ktorá je možná vďaka remeslu a kvalite. Priprav sa na návrhy z jemných tkanín obopínajúce postavu, luxusné vlnené kabáty aj plisované šaty s asymetrickými líniami alebo denim, ktorý ti vydrží celý život.

Pozri si ponuku Maison ALAÏA plnú odvážnych návrhov a elegancie v online obchode. Ceny sú priamoúmerné všetkým aspektom, ktoré sme uviedli, a sú naozaj vysoké.

P. S. Zaujímavý rozhovor s Pieterom Mulierom nájdeš v poslednom čísle magazínu Vogue CS.

Zdroj: ALAÏA

The Row

The Row je dielom slávnych dvojičiek Ashley a Mary-Kate Olsen, ktoré môžeš poznať z detských komédií z deväťdesiatych rokov, a svoj sen o odevnej značke si splnili v roku 2006. Módny dom sa zameriava na výnimočné látky, dokonalé detaily a precízne šitie všetkých vyrobených modelov. Návrhárky kombinujú nadčasovú estetiku s jemnosťou, ktorá vytvorila ich klasický podpis.

Kolekcie The Row okrem toho skúmajú silu zjednodušených, respektíve minimalistických tvarov v nekompromisnej kvalite.

Minimalistické línie a prvotriedne materiály sú charakteristické pre všetky modely The Row. Zdroj: The Row

V tomto prípade nejde o klasickú „celebritnú“ značku bez štipky nápadu a kvality, keďže The Row konkuruje uznávaným módnym domom. „The Row je stelesnením decentnej a nadčasovej elegancie, vďaka nim sú jednoduché základy šatníka luxusné a jedinečné. Každú sezónu obdivujem túto značku a to, ako zostáva verná svojej DNA,“ povedala marketingová riaditeľka NET-A-PORTER Libby Page pre Vogue a my s ňou súhlasíme v každom slove.

Nadčasové produkty The Row nájdeš v ponuke online obchodu NET-A-PORTER. Ak ťa zaujímajú ceny, tak napríklad bavlnená biela košeľa v rovnom strihu stojí približne 1 000 eur, zatiaľ čo dlhý vlnený kabát s dvojradovým zapínaním kúpiš za 4 700 eur. My si vystačíme s cenovo dostupnejšími modelmi, ale ak máš neobmedzený rozpočet, kúpu nebudeš ľutovať.

Zdroj: The Row

Ermanno Scervino

Stále pomerne mladý módny dom so sídlom vo Florencii, o ktorom si už možno počul/-a, ale myslíme, že zatiaľ nevlastníš žiadny kúsok s jeho logom. Spoločnosť Ermanno Scervino od sezóny jar/leto 2003 pravidelne predstavuje originálne ready-to-wear kolekcie na Milánskom týždni módy, ktoré divákov dvíhajú zo stoličiek.

Elegancia, kvalita a prepracované detaily sú hlavnou esenciou modelov z dielní módneho domu Ermanno Scervino. Zdroj: Ermanno Scervino

Elegantná talianska značka sa venuje kvalitne šitým a pleteným kúskom s klasickými prvkami na každodenné nosenie. Kreatívny riaditeľ spoločne so svojim tímom špecialistov vytvárajú luxusné modely s prísnym étosom „Made in Italy“. Ateliér, výskumné laboratórium aj oddelenie odevov sú v jednom priestore, aby sa zabezpečila úspešná integrácia všetkých procesov luxusnej odevnej spoločnosti.

Pozornosť venovaná detailom, starostlivá výroba a elegantné kombinácie sú to, čo robí kúsky Ermanno Scervino jedinečnými a exkluzívnymi. Nás baví takmer všetko – od prémiových pletenín z alpaky cez sofistikované kabáty a zimné bundy z technických tkanín s bohatým zdobením až po moderné strihy nohavíc a stredných vrstiev.

Pozri si online obchod značky a nájdi si kúsky, ktoré budeš milovať do konca života.

Zdroj: Ermanno Scervino

Proenza Schouler

Z Talianska sa presunieme do Spojených štátov amerických, odkiaľ pochádza ďalší módny dom v zozname, ktorého estetiku sme si obľúbili – Proenza Schouler.

Ide o newyorskú značku oblečenia a doplnkov pre ženy, ktorú v roku 2002 založili návrhári Jack McCollough a Lazaro Hernandez. Dvojica sa stretla počas štúdia na Parsons School of Design a nakoniec spolupracovala na svojej diplomovej práci, ktorá nakoniec bola aj ich prvou kolekciou s logom Proenza Schouler.

Kendall Jenner bola hlavnou tvárou kolekcie jar/leto 2023. Zdroj: Proenza Schouler

Proenza Schouler vyrába luxusnú módu pre sebavedomé, dospelé a mestské ženy súčasnosti. Tvorba je známa pre používanie jemných luxusných materiálov, ktoré sú dôsledne naplnené výrazným zmyslom pre ľahkosť a jednoduchosť. Americká značka získala päť ocenení CFDA (Rada amerických módnych návrhárov, pozn. redakcie) a jej tvárou je Kendall Jenner, neuvidíš ju na každej druhej žene. Minimálne nie v našich končinách.

Moderný, remeselný zmysel pre detail definuje značku Proenza Schouler a jednotlivé kolekcie obsahujú všetko od základných siluet tričiek a topánok až po šaty a perfektné krajčírske výrobky na celý život. Skontroluj portfólio produktov v obchode NET-A-PORTER.

Ak sa ti páči estetika newyorského módneho domu, ale neplánuješ minúť celú výplatu za zimný kabát alebo kabelku, odporúčame líniu Proenza Schouler White Label, ktorá je má oveľa nižšie ceny.

Zdroj: Proenza Schouler

Y/Project

Parížsky ateliér je na módnej mape od roku 2010, kedy značku založil marocký návrhár Yohan Serfaty, ale úspech značky Y/Project na prehliadkovom móle prišiel až po jeho odchode. Zásluhu na tom má Glenn Martens, ktorý vedie z pozície kreatívneho riaditeľa aj značku Diesel.

Šikovný Belgičan má jasný rukopis módneho inštitútu Royal Academy of Fine Arts v Antverpách, a vo svojich návrhoch spája drzosť a surovosť ulice so silným zmyslom pre detail a s postojmi, ktoré častokrát šokujú verejnosť.

Zdroj: Y/Project

Martens je moderný návrhár, ktorý kladie dôraz na individualitu a nezávislosť. Jeho jedinečný pohľad na interpretáciu mužskosti a ženskosti spája energiu surovej ulice s odvážnými siluetami aj drzé odkazy s unisex vzhľadom, ktorý milujeme. Oblečenie z dielní Y/Project je dokonale skonštruované, ale čo je najdôležitejšie, má zmysel pre identitu – takú, ktorá dopĺňa, a nie zakrýva muža alebo ženu pod ním.

Značka Y/Project je určená pre ľudí, ktorí radi experimentujú a chcú do svojho šatníka vniesť avantgardnejšie siluety. Svoje kúsky majú v zbierke aj celebrity vrátane Rihanny či Kylie Jenner, ale nemusíš sa báť, vôbec nejde o masovku ako v prípade dizajnov Diesel.

Pozri si jednotlivé modely oblečenia a doplnkov v online obchode.

Zdroj: Y/Project

Alexandre Vauthier

Čoskoro 52-ročný francúzsky návrhár patrí medzi najväčších majstrov vo svete Haute Couture módy, ale všetky svoje zručnosti prenáša aj do ready-to-wear kolekcií, ktoré musíš spoznať.

Vauthier po práci pre Thierryho Muglera a Jeana Paula Gaultiera predviedol svoju prvú vlastnú kolekciu v roku 2009 na Parížskom týždni módy. Prakticky ihneď si získal srdcia kritikov aj nadšencov. Rovnomenná značka v sebe mieša extravagantnú romantiku s anarchistickým duchom a výsledkom sú jedinečné modely, ktoré zvýraznia sexepíl každej ženy.

Očakávaj zvodné kúsky s potenciálom jednoduchého nosenia, ako sú napríklad metalické minišaty či kostými v boxy strihoch s hlbokými výstrihmi.

Zdroj: Alexandre Vauthier

Kolekcie Alexandre Vauthier sa vyznačujú radikálnym charakterom, ktorý sa prejavuje precíznosťou strihov jeho návrhov, ako aj vynovenými objemami. Siluety, ktoré sa objavujú v jeho odevoch, sú ľahko rozpoznateľné a ukotvujú jeho štýl na križovatke medzi kultúrou francúzskej módy a medzinárodnými vplyvmi, ktoré sú pre Vauthiera inšpiráciou.

Vauthier má na svojom konte spolupráce s množstvom svetových hviezd – od Madonny až po Beyoncé, ale modely s jeho rukopisom by si hľadal/-a v našich uliciach zbytočne. Zmeníš to? Pozri si ponuku v online obchode. Milujeme kúsky na každodenné nosenie aj šperky a doplnky.