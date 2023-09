Nie si v „delulu“? Nová epizóda Love is on the air odhaľuje, ako spoznať delusionship (PODCAST)

Ľudia na Tiktoku sa v posledných týždňoch dohadujú, kto z nich zažil viac „delulu“. Ako si na tom ty?

Delusionship je trend sociálnych sietí. Nie je to typ vzťahu, ktorý by bol definovaný odborníkmi či konkrétnymi štúdiami. Napriek tomu sa s ním stotožňuje množstvo ľudí. Ak stále netušíš, o čo ide, nezúfaj. Všetko podstatné sa dozvieš v najnovšej epizóde podcastu Love is on the air od odborníkov naslovovzatých – doktorky Nikity a docenta Zacha.

Čo je delusionship?

Delusionship je vzťah, ktorý jedna strana vníma úplne odlišne od druhej. Je to napríklad situácia, keď si jeden z dvoch ľudí myslí, že je vo vzťahu, ale ten druhý to tak nevníma. Môže to byť komplikované. Našim moderátorom sa to nakoniec rozmotať podarí, ale môžeme ti prezradiť, že im toto slovíčko dá zabrať. Chvíľku sa ti bude zdať, že narazili na prvú tému, pri ktorej nemajú drahocenné rady. Nakoniec ti poskytnú niekoľko tipov, ako s delulu bojovať.

Najlepšie bude, ak sa do delusionshipu vôbec nedostaneš. Radšej sa sústreď na svoje skutočné vzťahy. Staraj sa o ne, aby boli kvalitné, pretože potom nebudeš mať potrebu vytvárať si vzťahové ilúzie. Ako na to? Urob si Láskyplný piatoček.

Láskyplný piatoček je deň vyhradený na lásku. Či už to pre teba znamená stráviť čas so svojím partnerom, najlepšou kamoškou alebo len so sebou – pretože aj sebaláska je dôležitá.

Crush alebo delulu?

Určite sa aj v tvojej hlave objavili fantázie o platonickej láske či o nejakej seriálovej postave. To je úplne normálne. Kde sa však končí hranica zdravej fantázie a začína sa delusionship? Aj to je jedna z vecí, na ktorú sa posledný diel nášho podcastu zameriava.

V momente, keď či človek pravidelne predstavuje, že je namiesto svojho partnera s niekým iným, a detailne premýšľa nad spoločným životom s pomyselným partnerom, polapilo ho delulu. A to aj v prípade, že je tá osoba hollywoodska hviezda, s ktorou je románik nepravdepodobný. Tieto predstavy môžu dôjsť až do fázy, keď ľudia zabúdajú na svoje reálne vzťahy a začnú žiť vo vytvorenej ilúzii.

Ako spoznáš, že si v delusionshipe, je ďalší oriešok, ktorý sa pokúsia moderátori rozlúsknuť. Zatiaľ to môžeme zhrnúť tak, že vzťahy, ktoré existujú len vo fantázii, nemôžu zaberať väčšiu časť života ako tie skutočné. Takže si nezabudni urobiť Láskyplný piatoček a dopriať svojim najmilším svoj čas a pozornosť. Pusti si aj nový diel podcastu, kde sa o téme dozvieš viac.