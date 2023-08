5 udalostí, ktoré najviac ovplyvňujú osobnosť človeka: rozchod zlepšuje svedomitosť, po svadbe strácame otvorenosť

Tím nemeckých a švajčiarskych vedcov preskúmal 44 štúdií, ktoré mapovali, ako sa menili osobnostné črty pred a po najvýznamnejších udalostiach v živote človeka.

Ešte donedávna psychológovia tvrdili, že osobnosť je nemenná a vlastnou snahou ju nedokážeme ovplyvniť. Ak sa narodíš ako introvert, ostaneš ním do konca života. Neskôr sa však ukázalo, že toto tvrdenie je mýtus.

Ak sa rozhodneš zmeniť svoje myšlienky a správanie natoľko, že si vytvoríš nový zvyk, toto tvoje „nové ja“ môže viesť až k zmene osobnosti. Rovnaký efekt môžu spôsobiť aj významné životné udalosti ako je svadba, rozchod či úmrtie blízkeho. Vedcom sa teraz podarilo identifikovať, ktoré z nich majú na našu osobnosť najväčší vplyv.

Model „veľkej päťky“

Na charakteristiku osobnosti psychológovia využívajú v súčasnosti najuznávanejší model „veľkej päťky“ (Big Five model), ktorý sa skladá z piatich charakteristík.

Otvorenosť: novým zážitkom, myšlienkam a ľuďom. Tým viac si otvorený, tým máš silnejšiu predstavivosť, si emocionálny, dobrodružný a ochotný spochybňovať autority a tradície.

Svedomitosť: určuje, do akej miery sa pridŕžaš poriadku a zadaným úlohám. Svedomití ľudia sú pracovití, disciplinovaní a málo spontánni.

Extraverzia: týka sa spoločenskosti a zhovorčivosti, vyjadruje, do akej miery ťa láka vzrušenie a spoznávanie nových ľudí.

Prívetivosť: nakoľko vieš byť empatický, dôverčivý, srdečný a ohľaduplný.

Neurotizmus: ukazovateľ emocionálne stability. Vysoko neurotickí ľudia majú tendenciu pociťovať negatívne emócie ako je hnev, stres, strach či vina. Typické sú aj náhle zmeny nálad.

Tím nemeckých a švajčiarskych vedcov minulý rok preskúmal 44 štúdií, ktoré mapovali, ako sa menili tieto osobnostné črty pred a po najvýznamnejších udalostiach v živote človeka. Štúdie zahŕňali celkovo 121 187 účastníkov, z nich takmer všetci pochádzali zo západných krajín. Výsledky svojej vedeckej práce zverejnil minulý mesiac Európsky žurnál osobnosti.

Autori sa zamerali na desať životných udalostí: vstup do nového vzťahu, svadba, narodenie dieťaťa, rozchod, rozvod, ovdovenie, promócia, nástup do prvého zamestnania, nezamestnanosť a odchod do dôchodku.

Sobáš vedie k menšej otvorenosti

Po analýze týchto údajov zistili, že k najväčším zmenám osobnosti vedie najmä päť udalostí – promócie, prvé zamestnanie, nový vzťah, manželstvo a rozvod. Po začatí nového vzťahu, ale zároveň aj po rozvode začali byť ľudia viac svedomití, poslušní a disciplinovaní. Rovnaký účinok malo aj prvé zamestnanie.

Sobáš viedol k menšej otvorenosti, a to z dôvodu, že ľudia sa po ňom stali predvídateľnejšími a mali väčšiu averziu voči zmenám. Promócie zas znížili neurotizmus – účastníci boli po nich pokojnejší a sebavedomejší.

Zmeny boli pomerne malé, ale podľa vedcov časom nadobúdajú väčšie rozmery.

„Môžu to byť drobné zmeny, ale keď sa nahromadia za dlhší čas, môžu mať veľký vplyv a význam. Udalosti, ktoré sme v štúdii skúmali, často spôsobia v živote človeka dlhodobé zmeny a ovplyvnia aj bežné zvyky. Niektoré z udalostí by teda mohli viesť ku kumulatívnej zmene v priebehu rokov alebo dokonca desaťročí,“ konštatujú vedci v štúdii.

Zaujímavé je, že psychológovia si myslia, že naša osobnosť má tendenciu sa časom zlepšovať. To znamená, že s pribúdajúcimi rokmi sa stávame extrovertnejšími, príjemnejšími a svedomitejšími a menej neurotickými.

Osobnosť a mozog v starobe

Výskumníci z Americkej psychologickej asociácie tento rok zistili aj to, že určité osobnostné črty môžu ovplyvniť zdravie nášho mozgu.

Zo štúdie, v rámci ktorej skúmali údaje 2000 ľudí za takmer 20-ročné obdobie, vyplynulo, že svedomitým osobám hrozí oveľa nižšie riziko vzniku demencie v neskoršom veku. Na druhú stranu, neurotickým jedincom hrozil skorý kognitívny pokles, teda zhoršenie schopnosti učenia, pamäti či myslenia.