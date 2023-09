FOTO: Zo starého bytu v Bratislave sa stal štýlový priestor na prácu aj odpočinok. Dominujú svetlé odtiene a prirodzené svetlo

Moderný byt so staromestskou atmosférou.

Klient oslovil štúdio abrama architekti s netradičnou požiadavkou. Prial si, aby zo staršieho bratislavského bytu vznikol kreatívny priestor, ktorý bude primárne zameraný na prácu. Musel byť však vhodný aj na príležitostné prespanie, a teda nemohla chýbať kúpeľňa a toaleta. Architekti byt premenili na modernú oázu, ktorá dýcha staromestskou atmosférou. Dominujúcim prvkom sú tehlové steny a otvorený priestor bez zbytočných priečok.

„Prirodzenú dominantu priestoru vytvárajú priznané pôvodné materiality stavby, teda pôvodné horizontálne konštrukcie stropu či tehlové murivo. To všetko je doplnené o drevenú vlysovú podlahu či samotný dizajn nábytkov podčiarkujúci otvorenú dispozíciu priestoru. Tento priestor nedefinujú priečky, ale vzájomne komunikujúce nábytkové zostavy,“ dodávajú architekti z ateliér abrama architekti.

Architekt Marek Abramovič si za hlavný cieľ zadal priniesť do interiéru zachované pôvodné materiály a zbaviť byt zbytočných oddeľovacích stien. Nová koncepcia priestoru umožnila odstrániť nepodporujúce steny, ktoré pôvodne rozdeľovali zadnú časť bytu a nočnú oblasť. Výrazné rozšírenie pôdorysu, prepojenie priestoru a dobre premyslená orientácia bytu umožnili to, že do pracovnej časti počas celého dňa preniká prirodzené svetlo.