Je seriál The Idol inšpirovaný skutočným životom tejto speváčky? Ak je to pravda, The Weeknd je had, píšu ľudia

Seriálová Joceyln má podľa fanúšikov mnoho spojitostí so Selenou Gomez.

Za scenárom nie veľmi úspešného seriálu The Idol stoja spevák a herec The Weeknd a režisér Sam Levison. Približujú príbeh fiktívnej popovej hviezdy menom Jocelyn (Lily-Rose Depp), ktorá sa psychicky zrúti, no plánuje svoju kariéru opäť naštartovať. Po jej boku je slizký majiteľ nočného klubu Tedros (Abel Tesfaye aka The Weeknd). Na internete sa najnovšie začali medzi fanúšikmi šíriť dohady, že životný príbeh Jocelyn a jej vzťah s Tedrosom až príliš pripomína Selenu Gomez. Na Tiktoku vznikajú videá, ktoré apelujú na spojitosť so speváčkou.

„Odkedy som prišla na to, že The Idol napísal The Weeknd ako fikciu Seleninho života, nemôžem zaspať,“ píše fanúšička na Twitteri. „Hovorí sa, že The Idol je len akýsi fetiš The Weeknda voči Selene Gomez. Ah, tento muž by mal byť vo väzení. Ak Abel skutočne napísal The Idol podľa života Seleny Gomez, považujem ho za slabocha. Choď si naspäť za Bellou Hadid, Selena nikdy nebude tvoja. Abel je had,“ vyjadrujú sa o seriáli fanúšikovia.

V čom vidia fanúšikovia spojitosť?

Vo videách ľudia približujú, podľa čoho by sme si mali postavu Jocelyn spájať práve so Selenou Gomez. Jocelyn aj Selena začínali ako detské herečky, z ktorých sa neskôr stali popové hviezdy. Obidve mali komplikované vzťahy so svojou matkou. Fanúšikovia si spomínajú aj na obdobie, keď Selena Gomez zrušila svoje turné. Dôvodom mali byť psychické problémy, bojovala s úzkosťami a so záchvatmi potom, ako jej diagnostikovali autoimúnne ochorenie lupus.

Jocelyn v seriáli The Idol zruší svoje koncerty práve pre podobné problémy. Spojitosť našli aj v scenári Seleninho videoklipu k piesni Bad Liar. Speváčka v ňom pózuje v spodnej bielizni a na ruke má náramok z nemocnice. Podobná inscenácia sa odohráva aj v seriáli The Idol. Jocelyn pri nahrávaní piesne dokonca mala vydávať ten istý „erotický“ zvuk ako Selena v piesni Bad Liar.

Seriálová Jocelyn má na ruke nemocničný náramok, podobne ako Selena Gomez vo videoklipe Bad Liar. Zdroj: HBO Max/ YouTube @selenagomez

Scéna v The Idol sa mala podľa fanúšikov inšpirovať taktiež emotívnym videom, kde Selena Gomez hovorí o tom, ako sa bojí všetkého, čo o nej píšu médiá. Práve preto sa rozhodla strážiť si svoje súkromie a sľubuje, že bude najlepšou verziou samej seba. V podobnej chvíli sa ocitla taktiež seriálová Jocelyn. Tedros mal hviezdu nabádať k tomu, aby sa fanúšikom otvorila a priblížila im svoj traumatizujúci život. Fanúšikom neuniklo ani to, že obidve hviezdy majú svoje osobné asistentky. Seriálová Jocelyn pracuje s Leiou a asistentkou Seleny Gomez je jej veľmi dobrá priateľka Theresa Mingus.

The Weeknd a Selena Gomez tvorili pár v roku 2017. To, či sa naozaj spevák inšpiroval jej životom, je zahalené rúškom tajomstva a ide len o dohady fanúšikov. „Nechcem byť konšpirátorom, no odkedy som videl spojitosti, nedá sa to prehliadnuť,“ komentuje na Twitteri.