Do Bratislavy prichádza putovný rakúsky secondhand. BeThrifty ťa láka na limitky od známych značiek aj vintage zadarmo

Exkluzívne vintage kúsky si budeš môcť počas BeThrifty nákupov uloviť už koncom júna v bratislavskom Ružinove. Takto získaš lístky na event aj vintage z BeThrifty zadarmo.

Do Bratislavy mieri vychýrený putovný secondhand BeThrifty z Rakúska, ktorý ti počas dvoch júnových dní ponúkne veľký výber vintage odevov a recyklovaného oblečenia. „Sekáč“ BeThrifty sa toto leto ukáže aj v chorvátskom Záhrebe a Zadare, ale aj v Grazi či Ľubľane, skrátka putuje po celej Európe a ty ho máš konečne pod nosom.

Po tom, čo na konci marca prebehol v košickej Tabačke, sa nákupy presúvajú do hlavného mesta. Ak bývaš v Bratislave alebo okolí (alebo si kvôli akcii urobíš cez víkend čas), do kalendára si zapíš dátumy 24. a 25. júna, keď budú nákupy prebiehať od 10.30 do 18.00 v priestoroch DK Ružinov.

Okrem skvelej atmosféry event sľubuje množstvo populárnych a vysokokvalitných vintage modelov rozličných značiek. V ponuke budú šaty, tričká, denimové modely, svetre, kabáty a bundy, ale aj športové oblečenie, a to vo veľkostiach XS až plus size. Ceny oblečenia za kus majú začínať na piatich eurách.

Hoci BeThrifty funguje na koncepte Vintage Kilo, so sebou si môžeš odniesť, koľko len chceš, a celý kilogram oblečenia už (ako sme spomínali) nemusíš kúpiť. Na konci tvojich nákupov ti nákup odvážia a stanovia jeho cenu. Kilogram vintage oblečenia ťa vyjde na približne 39 eur, ak však nenakúpiš kilo, zaplatíš za jednotlivé kusy oblečenia. Jedny šaty stoja približne 12 eur, tričko 7 eur a za rifle zaplatíš približne 19 eur.

Na event si treba zakúpiť alebo rezervovať lístky. Dvesto limitovaných vstupeniek zadarmo je na bratislavské BeThrifty dostupných už teraz na stránke podujatia, no ak si nestihneš uloviť svoju, nezúfaj. Lístky za symbolické 3 eurá si budeš môcť neskôr kúpiť aj online alebo pri vstupe na akciu.

Podujatie ťa takisto láka na vintage zadarmo, ak sa pripojíš k jeho tímu. „Pomôž nášmu tímu s prípravou, podujatím a demontážou a za 4 hodiny podpory získaš 1 kilogram vintage tovaru,“ píšu organizátori. Pre viac informácií ti stačí kliknúť na skupinový chat na Whatsappe, ktorý nájdeš tu.



Nabudiť sa už teraz môžeš dobre známou skladbou od Macklemora a Wanza „Thrift Shop“. Na záver ti želáme príjemné nákupy a nezabudni, nakupuj s rozumom a len veci, ktoré budeš určite nosiť.