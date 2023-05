Francúzsky startup ponúka michelinskú večeru na okraji vesmíru. Koľko ťa vyjde luxusný výlet balónom do stratosféry?

Michelinské menu, francúzske víno a výhľad na planétu a hviezdy. Tak bude vyzerať let v uhlíkovo neutrálnej tlakovej kapsule pripojenej k stratosférickému balónu.

Komerčné lety do vesmíru naberajú nový rozmer. Startup Zephalto, ktorý spolupracuje s francúzskou vesmírnou agentúrou, začína ponúkať michelinský kulinársky zážitok „na okraji vesmíru“. Lety budú prebiehať v uhlíkovo neutrálnej tlakovej kapsule s názvom Celeste, pripojenej k stratosférickému balónu, píše portál CNN.

Balón pasažierov vynesie do stratosféry vo výške 25 kilometrov nad zemou a cesta by mala trvať približne 90 minút tam aj späť. Na palube každého letu bude maximálne šesť pasažierov a dvaja piloti. Keďže kapsula sa nedostane do suborbitálneho priestoru, pasažierov nepotrápi strata gravitácie ani pocit beztiaže. Zároveň si však budú môcť užiť dokonalý výhľad na Zem a hviezdy.

Za výlet zaplatíš 120 000 eur

Farret d'Astiès prirovnáva atmosféru v Celeste k cestovaniu lietadlom, len s úžasnejšími výhľadmi a luxusným nádychom. Šéfkuchári budú môcť podľa Zephalta „uplatniť svoju kreativitu a hosťom ponúknuť rafinované jedlo na úrovni“. Pasažieri sa môžu tešiť na viacchodové menu a kvalitné francúzske víno. Na palube bude aj WiFi pripojenie.

Zdroj: Twitter/StarryNiteTales

Startup zameraný na vesmírnu turistiku už predáva lístky na rok 2025. Predbežná rezervácia stojí 10 000 eur, pričom tento výlet ťa celkovo vyjde 120 000 eur.

Spoločnosť tvrdí, že balón poháňaný héliom bude musieť mať rovnaké certifikácie Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva ako komerčné lietadlo.

Zephalto nedávno dokončil tri pilotované čiastkové testovacie lety, pričom ďalší je naplánovaný na koniec tohto roka, keď má absolvovať celú cestu. Lety budú otvorené pre ľudí všetkých vekových kategórií a nebude potrebný ani žiadny predchádzajúci tréning či školenie.

Zephalto už má konkurenciu

Let v luxusnom teplovzdušnom balóne momentálne ponúka aj floridská spoločnosť Space Perspective. Jej kozmická loď Neptún sľubuje 360-stupňové panoramatické výhľady, štýlové sedadlá a dobre zásobený bar. Už teraz sa predalo takmer 900 lístkov.

V posledných rokoch sa vesmírnou turistikou zaoberajú viaceré významné spoločnosti ako SpaceX, Blue Origin či Virgin Galactic. Minulý rok spoločnosť Orbital Assembly Corporation oznámila, že v roku 2027 plánuje otvoriť prvý vesmírny hotel s kapacitou 28 ľudí.