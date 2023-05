Tiktok ovládol trend „everything shower“: Raz týždenne by si v sprche mala absolvovať týchto 15 krokov

Prakticky si tým prinesieš zážitok z kúpeľov domov.

Tiktok ovládla sprcha, ktorú v slovenčine nazveme „všesprcha“. Zahŕňa komplexnú starostlivosť od hlavy až po päty. Zaberie ti veľa času a je to tak trochu makačka, ale výsledkom je žiarivá, zdravá a hladká pleť, lesklé a vyživené vlasy a zresetovaná hlava.

O popularite tohto trendu svedčia čísla: #everythingshower má viac ako 167 miliónov videní a otázka What is an everything shower má 13,5 milióna zobrazení. Starostlivosť o seba takto naberá nové obrátky, no mnohé z krokov ti stačí opakovať len raz za 1-2 týždne.

V extrémnych prípadoch zahŕňa aj viac ako dvadsať krokov

Začalo sa to videom influencerky Alexy Timmermann, ktorá na Tiktoku hovorila o svojej štvrtkovej rutine. Rýchlo sa to rozšírilo a pridávalo sa čoraz viac influenceriek, časom aj influencerov, ktorí jeden večer v týždni venujú starostlivosti o svoje telo.

„Začnem fitkom, kde sa dobre spotím. Prídem domov a urobím si výbornú večeru. Potom skočím do sprchy, kde absolvujem niečo, čomu hovorím všesprcha... v sprche urobím všetko.“ Alexa vraví, že po celej rutine ide skoro do postele, vypne notifikácie, zapáli sviečku, otvorí si knihu a užíva si pokojný večer určený len pre seba.

Práve termín „everything shower“ sa uchytil a stal virálnym. Síce sa jednotlivé kroky líšia podľa potreby, ale zvyčajne zahŕňajú starostlivosť o vlasy, pokožku na tele a na tvári. Ak chceš, pridať môžeš extra starostlivosť o zuby či nechty, takže bieliace pásiky, manikúra a pedikúra, prípadne farbenie obočia a mihalníc či LED lampa na liečbu vyrážok a prevenciu vrások. Ak pridáš aj samoopaľovacie produkty, počet krokov sa vyšplhá aj na dvadsať. Nehovoriac o tom, že niektoré skincare rutiny samy osebe zahŕňajú viac ako desať krokov.

Dermatologička Lindsey Zubritsky známa ako @dermguru na Tiktoku vysvetľuje, že existuje správne poradie takejto komplexnej sprchy. Začať by sme mali vlasmi, pokračovať telom (aby sme zmyli zvyšky šampónu a kondicionéra, ktoré by mohli prispieť k tvorbe vyrážok na chrbte a hrudi) a končiť tvárou. Aj z tej totiž chceme zmyť všetko skôr, než jej doprajeme aktívne ingrediencie.

Hoci každá influencerka má vlastnú predstavu o dokonalej všesprche, po pozretí desiatok videí sme pre teba zostavili ukážkový (a neúplný) zoznam všetkého, čo by sa do tejto sprchy malo zmestiť.

Ako na „everything shower“: exfoliácia pokožky na hlave, hĺbkovo čistiaci šampón, klasický šampón podľa typu vlasov, maska na vlasy (10-15 minút, zatiaľ stíhaš telo), píling na telo, holenie aj s penou na holenie, kondicionér na vlasy, sprchovací gél, krém, prípadne olej, dvojfázové umytie tváre (prvý čistič na báze oleja, druhý na báze vody), exfoliácia tváre (môžeš spojiť s maskou na tvár), hydratácia tela (ešte na vlhkej pokožke), olej, krém či iný nezmývateľný produkt na vlasy, sérum na tvár podľa potreby, hydratácia tváre vrátane pier, sušenie vlasov (s mokrými spať nechoď).