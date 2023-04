Trailer na prequel Hunger Games odhaľuje, ako sa mladíci vraždili 65 rokov pred Katniss

Nové Hunger Games sa budú odohrávať v minulosti.

Tvorcovia The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes zverejnili prvý trailer na očakávaný prequel, ktorý sa odohráva 65 rokov pred známou sériou. Jednou z hlavných postáv bude mladý Coriolanus Snow (tentoraz ho bude hrať Tom Blyth, predtým Donald Sutherland).

Coriolanus Snow sa v neskoršom období stane prezidentom Panemu. V príbehu prequelu však bude počas desiatich Hunger Games mentorom Lucy (Rachel Zegler) z dvanásteho kraja. Tá bude v neľútostných hrách bojovať o svoj život. Medzi dvojicou vznikne puto, no otázkou zostáva, či bude silnejšie než Snowova túžba po moci.

Film znova režíruje Francis Lawrence a scenár k nemu napísali Michael Arndt (Oblivion) a Michael Lesslie (Assassin’s Creed). V prequeli Hunger Games si ďalej zahrajú herci ako Peter Dinklage, Viola Davis, Hunter Schafer, Jason Schwartzman či Laurel Marsden. Slovenská premiéra je plánovaná na 16. novembra 2023.