Indiana Jones sa vracia v strhujúcom traileri. V piatom pokračovaní legendárnej ságy bude cestovať v čase a bojovať s nacistami

Počas podujatia Star Wars Celebration uzrel svetlo sveta nový trailer na 5. diel filmu o Indianovi Jonesovi s podnázvom the Dial of Destiny. Podľa the Collider pritom uvidíme vo filme pod režisérskou taktovkou Jamesa Mangolda ikonického Harrisona Forda vôbec poslednýkrát. 70-ročný herec si pri rozlúčke s rolou archeológa zahral po boku Phoebe Waller-Bridge, Antonia Banderasa či Madsa Mikkelsena, ktorý stvárnil nacistického záporáka.

Trailer sľubuje skutočne strhujúcu akciu, vrátane jazdy na koni v newyorskom metre či cestovania v čase. Diváci sa môžu tešiť aj na digitálne omladnutú verziu hlavnej postavy. „Chceme divákom pripomenúť kontrast medzi hrdinom v najlepšom veku a jeho 70-ročnou verziou. Nechceli sme sa spoliehať len na spomienky divákov z predchádzajúcich filmov. Chceli sme im pripomenúť, čo všetko Indiana urobil, čo prežil a čo dokázal," povedal pri uvedení traileru režisér James Mangold.

Film, pod ktorý sa ako výkonní producenti podpísali Steven Spielberg a George Lucas, bude mať premiéru na filmovom festivale v Cannes. Do kín sa dostane 30. júna.