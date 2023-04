Slovákov na Netflixe opantal nový konšpiračný seriál, ktorý ťa prefíkane zmanipuluje. Nočný agent je akčná pecka plná zrady

Netflix týmto seriálom trafil klinec po hlavičke.

Sedí v maličkej miestnosti bez okien, ktorá sa nachádza v pivnici Bieleho domu iba niekoľko desiatok metrov od najmocnejšej osoby sveta. Pracuje iba v noci, cez deň dospáva svoje služby a prísne tajný telefón, ktorý je položený pred ním na stole, zatiaľ nikdy nezazvonil. Až doteraz.

Máme pocit, že Netflix konečne trafil klinec po hlavičke. Už viac ako týždeň ponúka divákom na Slovensku novú akčnú drámu s názvom The Night Agent, v slovenskom preklade Nočný agent, ktorá kombinuje špionážny triler s akčným seriálom.

Návykovosť seriálu potvrdzuje fakt, že krátko po premiére sa vyšplhal na prvú priečku v zozname top 10 najsledovanejších seriálov na celom slovenskom Netflixe a naďalej sa na nej drží. Len za prvé dni z neho diváci na Netflixe napozerali úctyhodných 168 miliónov hodín.

O čo vlastne ide? Mladému agentovi FBI sa v sekunde zmení život, keď zmarí teroristický útok. Nestane sa však z neho hrdina, ale zradca národa. Odrazu do hry vstupuje temná minulosť jeho otca obvineného z vlastizrady a obrovská sila konšpirátorov. Z pivnice Bieleho domu sa po osudovom telefonáte stane najhľadanejším človekom celých Spojených štátov amerických. Priamo v Bielom dome je pritom zradca, o ktorom nikto netuší.

The Night Agent debuted at #1 on the English TV List with 168.71M hours viewed! Catch up now with the week’s most viewed Netflix show pic.twitter.com/D23KPrWOYu — Netflix (@netflix) March 28, 2023

Komu veriť, komu neveriť?

Seriál sme si síce zapli len preto, že sme tradične podľahli náhodným návrhom od Netflixu, no musíme uznať, že nás dokázal pohltiť po pár minútach. Nemá žiadny pomalý rozbeh, tvorcovia nepotrebovali jednotlivé postavy nekonečne rozvito predstavovať, skrátka mladého agenta vhodili do akcie a nás to bavilo. V dnešnej dobe je to celkom zvláštnosť.

Nočný agent funguje skvele, pretože manipuluje divákovu dôveru. Keď Peter Sutherland zdvihne tajný telefón a zistí, že na druhej strane linky prebieha vražda na objednávku a on musí na diaľku zachrániť ženu menom Rose Larkin, človek stále tak úplne nechápe, do čoho sa postavy zaplietli. A takto to pokračuje v nasledujúcich desiatkach minút, pričom seriál pomaly a premyslene rozplieta konšpiračný chaos.

Už keď sme nadobudli pocit, že presne vieme, ktorým postavám môžeme veriť, odrazu príde zvrat. A za ním ďalší. Málokedy sme si však povedali, že by zvraty boli až príliš neuveriteľné. V tajných službách, spravodajskom prostredí a vrcholovej politike to takto zrejme naozaj funguje. Alebo môže fungovať.

Niektoré dialógy síce tvorcovia pekne odflákli a Peter s Rose rozprávali poriadne klišé, no vďaka gradujúcemu deju sme to seriálu dokázali odpustiť.