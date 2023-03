Slávka si užíva Erasmus v Dubrovníku: Najviac peňazí míňam na párty, za jedlo v jedálni nezaplatím viac ako 1,50 € (Rozhovor)

V rozhovore so Slávkou sa dočítaš, prečo si za cieľovú destináciu vybrala práve Dubrovník, či je mesto bezpečné, ale aj to, prečo tam študuje niečo úplne odlišné ako na Slovensku.

„Najviac peňazí míňam na párty, jedlo v školskej kantíne nestojí viac ako 1,50 €. Po škole zvykneme ísť so spolužiakmi na pláž, počúvame hudbu a užívame si západ slnka,“ hovorí Slávka, ktorá sa do chorvátskeho letoviska dostala vďaka Erasmu.

Slávka Noskovičová má 23 rokov, pochádza z Bratislavy a už počas strednej školy absolvovala výmenný pobyt vo Francúzsku. Momentálne študuje masmediálnu komunikáciu na Univerzite sv. Cyrila a Metoda.

V škole dosahuje skvelé výsledky, čo jej určite pomohlo k tomu, aby mohla vycestovať za hranice Slovenska. Vďaka programu Erasmus si môže vyskúšať štúdium v Dubrovníku, ktoré si mladá Slovenka nevie vynachváliť. V rozhovore nám priblížila, ako to v Chorvátsku na škole vyzerá, ako trávi voľný čas a koľko peňazí jej stačí na to, aby si pobyt užila naplno.

Čo potrebujem urobiť, aby som sa dostala na Erasmus?

Byť trpezlivá a vyplniť veľmi veľa papierovačiek. Veľmi, veľmi veľa. Líši sa to od každej školy, prvoradé však je, aby si mala dobrý prospech. Potom ideš na interview, ktoré je v angličtine, a pýtajú sa ťa, že prečo chceš ísť na Erasmus a prečo si si vybrala práve to dané mesto. Potom vyplníš dokumenty, dajú ti peniaze a môžeš ísť.

Prečo si si vybrala práve Dubrovník?

Na výber som mala pobyt v Poľsku, Španielsku, Taliansku aj Česku. Ale v Taliansku a Španielsku bolo potrebné ovládať miestny jazyk, takže to som nechcela. Rozhodovala som sa teda medzi Dubrovníkom a Lodžou v Poľsku, čo je asi hodinu cesty autom od Varšavy. Napokon som si však vybrala Dubrovník, lebo je tu more.

Je to síce malé mesto, no dosť členité. Je tu veľa schodov a kopcov, za jeden deň som prešla aj 33-tisíc krokov. Električenku by som mohla mať za sedem eur, ale nepotrebujem ju. Okrem toho je tu extrémne veľa mačiek.

Čo vlastne v Dubrovníku študuješ? To isté, čo na Slovensku?

Doma študujem masmediálnu komunikáciu a tu som na ekonomickom departmente. Je to z toho dôvodu, že tu nie je nikto, kto by vedel učiť môj pôvodný predmet v angličtine. Takže moje terajšie predmety sú makroekonómia, z ktorej som, mimochodom, nedala test, strategický manažment, international business negotiation, chorvátsky jazyk a marketing research.

To je dosť rázna zmena. Baví ťa to?

Niektoré predmety ma absolútne nebavia. Nie je to moja šálka kávy a ledva to zvládam. Nejde mi napríklad makroekonómia, no mám rada hodiny chorvátskeho jazyka. Je dosť podobný slovenčine a nie je také ťažké sa ho naučiť.

Kde bývaš a koľko ťa mesačne vyjde ubytovanie?