Na rap organizátori tento rok zabudli. Ceny Radio_Head Awards 2022 získala Para či posledný album Mekyho Žbirku.

Poslucháči i hudobní experti rozhodli o cenách Radio_Head Awards 2022. Ocenenie Rádia_FM pre slovenskú hudbu v piatok (17. 3.) večer udelili napríklad poslednému albumu Mira Žbirku, ale aj skupine Para za singel To okolo nás. Informovalo o tom RTVS.



„Ocenenie si odniesli aj Modré hory za nahrávku Čudne slávni, Objavom roka sú Berlin Manson a Debut roka nahrala mladá producentka IAmNt. Ďalší z mladých talentov, projekt Dis Is Markéta, si odniesol aj Ocenenie Nadácie Advance Investments, ktorá svoju cenu udeľovala už po desiatykrát,“ uviedla intendantka Rádia_FM Janka Imrichová.



V rámci žánrových kategórií bodovali producent Blame Your Genes, Besna, Hmlisto & Peter Linhart, Júlia Kozáková či experimentátor Daniel Kordík. „Prekvapením bola kategória Jazzová hudba, kde zvíťazila nie jedna, ale hneď dve nahrávky, od projektu Nikitin, Šrámek, Altar Ensemble a Matúš Jakabčic CZ-SK Big Band,“ dodala Jamrichová.

V rámci vystúpení počas piatkového galavečera si Nvmeri a Pino z Pudingu pani Elvisovej uctili cover verziou nového držiteľa Ocenenia za prínos do hudby Laca Lučeniča. Prvýkrát v 15-ročnej histórii Radio_Head Awards udelili aj Mimoriadne ocenenie.

„Rádio_FM sa rozhodlo oceniť projekt Slovenská Tepláreň. Silný moment vyvrcholil vystúpením Purist a ich hostí, ktorí naživo zahrali skladbu, ktorú vydali ako reakciu po vražde na Zámockej ulici v Bratislave,“ priblížila intendantka Rádia_FM.

Kategóriu Hip-hop/rap/R'n'B však tento rok úplne vynechali. Zatiaľ čo posledné roky sa v nej začali umiestňovať čoraz relevantnejšie mená ako Gleb či Pil C, tento rok hudobné ceny RTVS kategóriu pre svetovo najpočúvanejší žáner skrátka úplne odignorovali a po 12 rokoch úplne zrušili. Jediný hiphopový element, ktorý sa dostal medzi víťazov RHA 2022, bola skupina Modré hory v kategórii Album roka/Novinárske ocenenie 2022.

Oprava: V pôvodnom znení článku sme nesprávne uviedli, že zrušenie hiphopovej kategórie hudobných cien RHA nebolo verejnosti komunikované a odôvodnené. V skutočnosti sa tak stalo v úvode roka pri spustení hlasovania. Za chybu sa ospravedlňujeme.

Koordinátorka hudobných cien Nika Svorenčíková ešte vo februári tohto roka pre Hudba.sk odôvodnila zrušenie žánrovej kategórie Hip-hop/rap/R'n'B nasledujúco: „Bolo to dlhé, ťažké rozhodovanie, ale sme presvedčení, že správne. Ten hip-hop, ktorý podľa nás stojí za to, má naozaj veľký priestor v dennom vysielaní, a teda aj v hlavných kategóriách. Bolo to zbytočné objavovanie Kontrafaktu a Separa a tých, ktorí už takéto objavovanie v rámci menšinových žánrov nepotrebovali.“

Prehľad víťazov Radio_Head Awards 2022: Album roka 2022

Miro Žbirka – Posledné veci



Skladba roka 2022

Para – To okolo nás feat. Jana Kirschner & Matej Starkov



Objav roka 2022

Berlin Manson



Debut roka 2022

IAmNøt – Changes



Album roka/Novinárske ocenenie 2022

Modré hory – Čudne slávni



Elektronická hudba 2022

Blame Your Genes – Skins



Folková hudba 2022

Hmlisto & Petr Linhart – Československá



Hard & Heavy 2022

Besna – Zverstvá



World Music 2022

Júlia Kozáková – Manuša



Jazzová hudba 2022

Matúš Jakabčic CZ-SK Big Band – Room#555

Nikitin, Šrámek, Altar Ensemble – Directions & Connections



Klasická hudba 2022

Milan Paľa, Katarína Paľová – Valentin Bibik – Viola sonatas



Experimentálna hudba 2022

Daniel Kordík – Ocela



Ocenenie za prínos do hudby 2022

Laco Lučenič



Ocenenie Nadácie Advance Investments 2022

Dis is Markéta



Mimoriadne ocenenie 2022

Slovenská Tepláreň

