Vedci vyrobili vôbec prvý laboratórny steak, ktorý chutí ako skutočný. Použili na to bunky ošípanej

Britský biotechnologický startup 3D Bio-Tissues (3DBT) oznámil, že vyrobil vôbec prvý laboratórny steak. Vedci tvrdia, že na výrobu tohto „stopercentného mäsa“ nemuselo zomrieť žiadne zviera, pretože použili len bunky ošípaných. Informoval o tom portál News Food Magazine.

Steakový filet, údajne vyrobený výlučne z bravčových buniek, meral deväť centimetrov na šírku, štyri centimetre na dĺžku a jeden centimeter na výšku, takže mal rovnaký tvar a veľkosť ako tradičná bravčová sviečková. Podľa vedcov výrobok kopíruje aj jej originálnu chuť a štruktúru.

"This is a significant scientific breakthrough which has very positive implications not just for BSF and 3DBT but also for the UK and the cultivated meat industry as a whole."