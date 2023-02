Nesmrteľný vojak, ktorý prežil dve svetové vojny. Dostal 11 zásahov a prišiel o ruku aj oko

Bojoval v niekoľkých vojnách a granáty odisťoval zubami, pretože mu pri delostreleckom útoku odstrelili ruku. „Na moju ruku bol hrozný pohľad; dva prsty visiace za kúsok kože, mal som odstrelenú celú dlaň a väčšinu zápästia,“ napísal vo svojich memoároch o zážitku z prvej svetovej vojny. Prsty, ktoré mu viseli na koži, si vraj vlastnoručne odtrhol.

Mnohí vojaci sa z vojny vracali zdevastovaní na tele i duši, Adrian Carton de Wiart však tvrdil, že si ju užil. Po prvej svetovej vojne sa odsťahoval do Poľska, kde popíjal s miestnymi ľuďmi vodku, len aby sa po útoku nacistov v roku 1939 znova vrátil do služby. Prežil dve havárie lietadiel a skončil v zajateckom tábore fašistov, kde si so spoluväzňami vykopali 60-metrový tunel. Carton de Wiart bol známy ako „vojak, ktorého nemožno zabiť“, a napriek všetkým vojenským zraneniam zomrel v pokoji na starobu vo veku 83 rokov.

Adrian Carton de Wiart na maľbe z roku 1919. Zdroj: Flickr/Snapshooter46/Sir William Orpen

Vojnu si užil, aj keď prišiel o oko a ruku

Zasiahli ho celkovo 11-krát. Vojnový veterán Adrian Carton de Wiart prežil aj rany do hlavy, žalúdka, nôh či rúk. Ak videl vojaka v zákopoch, ktorý odmietal bojovať zo strachu, že ho znova zrania, Carton de Wiart mu ukázal, koľko zásahov prežil, a predsa stojí na mieste.

„Carton de Wiart mal vo zvyku končiť zranený, ale to je len dôkazom jeho presvedčenia viesť boje v predných líniách. Svojich mužov inšpiroval jednoduchým a vecným príkazom ‚nasledujte ma‘,“ povedal o ňom pre BBC vojenský historik z britského kráľovského delostrelectva podplukovník James Cook.

Na krvavé boje, počas ktorých prišiel o niektoré časti tela, však spomínal v dobrom. „Úprimne povedané, vojnu som si užil,“ napísal vo svojich memoároch s názvom Happy Oddysey. Podľa jeho vlastných slov mu síce priniesla množstvo zlých momentov, ale aj veľa dobrých a najmä kopec vzrušenia.

Adrian Carton de Wiart v roku 1904. Zdroj: Public Domain

