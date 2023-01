Sexuálne orgie, zvodné tance či sebaukájanie Miley Cyrus. Toto je 10 najsexi videoklipov, z ktorých nebudeš vedieť spustiť oči

Veľmi dobre vedia, ako prilákať pozornosť diváka. Súčasné hviezdy pop music často kalkulujú nielen s hudbou a textami, ale aj s videoklipmi, ktoré ich prácu dokážu dokonale predať. Viaceré z nich sa stali virálnymi hneď po vydaní a dnes majú státisíce či milióny videní na Youtube.



Pamätáš si ešte na hudobné videá ku skladbám Dirrty od Christiny Aguilery, Promiscuous od Nelly Furtado alebo Call on Me od Erica Prydza? Poznáš klipy k piesňam Juicy od Dojy Cat, Partition od Beyoncé či Hands To Myself od Seleny Gomez? Poď sa s nami pozrieť na ďalšie sexy videoklipy. Nebudeš z nich schopný spustiť oči.

1. Shakira – Can't Remember to Forget You ft. Rihanna

Priam božské spojenie. Shakira spolu s Rihannou nahrali chytľavý letný párty hit s prvkami reggae aj rocku a klip nakrútili v nádhernej exotike. Spievajú o bozkávaní sa pri mesačnom svite, zvodne tancujú pri stene a na záver sa na posteli vášnivo obchytkávajú. Vrav si, čo chceš, klip Juhokórejčana Josepha Kahna funguje na výbornú. 1,2 miliardy pozretí hovorí za všetko.





2. FKA Twigs – Papi Pacify

Krásny príklad toho, ako dokáže umelkyňa vo videoklipe metaforicky zobraziť význam textu, pričom divákovi zamotá hlavu a uchváti ho zároveň. Hudobné video k piesni Papi Pacify pôsobí sexy a je plné erotiky, temný čiernobiely vizuál však napovedá, že speváčka nerozpráva o dokonalom spolunažívaní.



Pre Evening Standard speváčka povedala, že skladba je o psychickom týraní a zotrvávaní v toxickom vzťahu. Pchanie prstov do úst teda znázorňuje to, že sa ju snažil jej bývalý priateľ umlčať. „Človek, s ktorým som bola, mi bránil vysvetliť, ako sa cítim,“ priblížila FKA Twigs.





3. Miley Cyrus – Adore You

Provokovanie šlo Miley Cyrus vždy na jednotku, a ak ti prišiel klip ku skladbe Wrecking Ball príliš odvážny, mal by si si pozrieť práve ten k Adore You. Dielo fotografa Rankina videlo na Youtube takmer dvesto miliónov ľudí a vzhľadom na obsah videa sa niet čo čudovať. Americká speváčka, ktorá sa preslávila ako seriálová Hannah Montana, ťa svojimi pohľadmi, hryzením do vankúšov v posteli, hladením sa vo vani či imitovaním sebaukájania zaručene vyvedie z miery.

